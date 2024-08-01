Новые цели Израиля: кто руководит ХАМАС и что изменит убийство Хании на Ближнем Востоке

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31 июля под носом у Корпуса стражей исламской революции (КСИР) неизвестные убили Исмаила Ханию – лидера политического крыла радикальной исламистской группировки ХАМАС. Иран, который не смог предотвратить покушение, обвинил во всем Израиль. То же самое поспешили сделать иранские союзники из так называемой "Оси сопротивления" – сети террористических организаций, которые выступают как прокси Ирана и имеют целью максимально осложнить жизнь Израиля и другим врагам Ирана на Ближнем Востоке.

Несмотря на то, что верховный лидер Ирана рахбар Хаменеи уже распорядился поднять красный флаг мести и приказал наказать Израиль всеми страшными карами, последний своей причастности к ликвидации Хании не признал.

Почему Израиль не признал причастность к убийству лидера ХАМАС, кто заменит Ханию и почему он на самом деле не руководил боевиками в Секторе Газа – читайте в материале 24 Канала.

Важно Кто такой Исмаил Хания и как его убийство повлияет на регион

Почему Израиль не взял ответственность за смерть Хании

Это традиционная израильская политика. ЦАХАЛ и израильские спецслужбы никогда не берут на себя ответственность за операции за пределами своей территории. Эта тактика сама по себе создает определенный легендарный ореол вокруг спецслужб и дает им репутацию чрезвычайно "длинной руки", кроме того, не дает лишний повод для ненависти соседей (по этой причине Израиль, например, не участвовал в войнах против Саддама Хусейна и Муаммара Каддафи).

Наконец последний и главный аргумент – невзятие ответственности не компрометирует союзников Израиля и не делает их соучастниками в действиях, которые могут трактоваться как акты государственного терроризма. В то же время позволяет продолжать поставлять Израилю оружие, технологии и осуществлять его политическое прикрытие.

Несмотря на все указанное, некоторые ультраправые израильские политики все же заявили о роли их страны в убийстве Хании и поздравили с его смертью собственных избирателей. Впрочем, официального признания гарантированно не будет. Хотя практически ни у кого нет сомнений, кто это сделал.

Что изменит смерть Хании

Если коротко, то, вероятно, ничего. ХАМАС так построен, что главными в нем являются не персоны, а идея. Именно поэтому вместо ликвидированных лидеров практически безболезненно возникали новые – так было после убийства шейха Ясина, когда организацию возглавил собственно Хания. Так будет и после смерти самого Хании.

Он давно покинул Палестину и за последние 5 лет превратился в символ, однако без реальной власти.

Так, Хания сосредоточил (на самом деле – наворовал) немалое состояние от финансовой помощи Палестине и даже стал долларовым миллиардером, но его влияние распространялось на лобби шикарных отелей в Дохе, Стамбуле и на московские и тегеранские властные кабинеты. Зато в самом Секторе Газа он ничего не решал.

Там уже давно руководят совсем другие террористы, или, как они себя сами называют – борцы за свободу Палестины.

ХАМАС со времени отъезда Хании из Сектора Газа (2019 год) четко разделился на политическое крыло и собственно боевиков. Именно последние готовили террористическую атаку на израильские поселения 7 октября 2023 года. Скорее всего, Хания не имел к атаке отношения и узнал о ней постфактум, хотя безусловно приветствовал ее проведение и очень радовался смертям замученных израильских колонистов и участников музыкального фестиваля (это задокументировано официально).

Также Хания через посредников участвовал в переговорах с Израилем о мирном урегулировании в Секторе Газа и возвращении заложников. Однако роль Хании в этом процессе была не слишком действенной. По крайней мере его обещания и уступки Израилю (и США) оказались пшиком и попыткой затянуть время и получить при этом максимальные преференции, не отдав ничего взамен.

Кто на самом деле руководит в ХАМАС и является следующей целью Израиля

Боевиками ХАМАС руководит не Хания или другой представитель политического крыла группировки, сидящий в Дохе или Стамбуле (самый известный из них – Муса Абу-Марзук, кстати, регулярно ездит в Москву), а исключительно полевые командиры "на земле". Точнее, под землей, ведь они скрываются в многочисленных туннелях, прорытых в Секторе Газа за последние десять лет.

Главным главарем является Яхья Синвар. Именно к нему официально перешло руководство ХАМАС в Секторе Газа после того, как Палестину покинул Хания (по некоторым сведениям – даже раньше, в 2017 году). Яхьи Синвару 61 год, треть из них он провел в израильских тюрьмах. Во время Первой интифады получил 4 пожизненных за убийство 4 израильских солдат, но в 2011 году вышел на свободу в рамках беспрецедентного обмена 1026 палестинцев на израильского солдата Гилада Шалита.

Во время заключения Синвару спасли жизнь израильские врачи. Они сделали ему операцию по удалению раковой опухоли в головном мозге.

Синвар считается самым радикальным в ХАМАС и отвергает даже возможность переговоров.

Сейчас Яхья Синвар скрывается где-то в туннелях под Хан-Юнисом и продолжает прикрываться гражданскими как живым щитом. Синвар вместе с Ханией, Нетаньяху и министром обороны Израиля Галантом являются теми персонами, в отношении которых прокурор Международного уголовного суда Карим Хан запросил ордеры на арест за совершение военных преступлений и преступлений против человечности.

Правой рукой Синвара является его младший брат Мохаммед Синвар. Он имеет характерное прозвище "Мясник из Хан-Юниса" и является командующим вооруженных сил ХАМАС – батальонов Изз ад-Дин аль-Кассам. Именно они вдвоем, как считается, спланировали и организовали атаку 7 октября 2023 года.

Кроме того, Синвару подчиняются другие полевые командиры. Самым известным из них является Мохаммед Дейф (он был предыдущим командиром батальонов Изз ад-Дин аль-Кассам). Однако на данный момент он больше не осуществляет оперативное управление, а является неким символом борьбы.

Редкое фото известного палестинского террориста Мохаммеда Дейфа / Фото – ЦАХАЛ

Пока точно неизвестно, жив ли вообще Дейф, ведь Израиль не считается с потерями среди гражданских палестинцев, не оставляет попыток его уничтожить и уже совершил добрый десяток покушений на Дефа. Из-за этого он потерял семью, глаз и конечности, но не желание воевать дальше, то есть запускать спираль насилия на новый виток.

1 августа 2024 года ЦАХАЛ снова объявил, что убил Дейфа (якобы во время ракетной атаки 13 июля), однако пока в ХАМАС эту информацию не подтвердили.

Именно эти трое и являются следующими главными целями для Израиля. А он давно имеет "банк целей" и активно следит и собирает информацию, чтобы нанести удар, как только появляется такая возможность.

Именно по такой схеме был убит Хания и за несколько часов до этого – правая рука главы "Хезболлы" Хасан Насралла Фуад Шукр, а ранее – многие другие террористы и активисты палестинского движения сопротивления.

Поэтому попытки ликвидаций продолжатся, в них продолжат гибнуть боевики и мирные жители Сектора Газа, разъяренные родственники которых будут становиться новыми боевиками ХАМАС или "Исламского джихада". Вопрос, как все это поможет вернуть израильских заложников, пока остается без ответа.