Какие силы россиян есть на Харьковщине: обозреватель рассказал, кто там руководит наступлением

Наступлением оккупантов на Харьковщине руководит российский генерал Александр Лапин. Вероятно, это для него прикрытие, ведь сейчас в России происходит "генералопад".

Такое мнение 24 Каналу высказал военный обозреватель Денис Попович, отметив, что недавно в стране-агрессоре лишили должностей и арестовали нескольких генералов. Тем временем оккупанты пока не способны выполнить все задачи, которые они перед собой поставили.

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"Для Лапина это может быть вполне возможное прикрытие. То есть, пока он пытается наступать на Харьковщине, для него это прикрытие для того, чтобы его тоже не зацепили вместе с другими генералами, потому что там, очевидно, есть за что", – подчеркнул Попович.

Вероятность того, что у Лапина могут возникнуть проблемы, может достигать 100%.

Россия не может остановиться

Наступление врага, считает военный обозреватель, не может остановиться, ведь захватчикам надо оправдывать ту цель, на которую они потратили много сил и средств.

Сейчас в Харьковской области наступает примерно 43 тысячи россиян. Там разные силы. Сначала противник начинал свое наступление с усилением вновь созданного Ленинградского военного округа. Большой вопрос в том, почему он начал свое наступление раньше, чем планировал.

Попович предполагает, что, вероятно, РДК готовили очередной рейд на Белгородщину. Поэтому, мол, оккупанты решили их опередить. Впрочем, захватчики не подготовились до конца и раньше пошли в бой.

Куда хотел продвинуться противник

Сейчас враг перебрасывает свои войска на Харьковщину с других направлений. Военный обозреватель предполагает, что речь идет даже о Сумском, несмотря на то, что существует вероятность наступления и там. Впрочем, по сравнению с 10 мая, когда противник пошел в наступление на Харьковском направлении, она уменьшилась.

В то же время пропорционально увеличилось количество вражеских войск на Харьковщине. Враг пытается поддерживать темп своего наступления для того, чтобы по крайней мере оккупировать Волчанск.

Какова ситуация на Харьковском направлении: смотрите на карте

В северной части этого города сейчас продолжаются уличные бои. На второй локации – в направлении Липцов – наступление России фактически было остановлено.

Они ставили задачу, очевидно, оккупировать Волчанск. По мере того, как им это удавалось, дальше перебрасывать туда войска и продвигаться в сторону Купянска,

– добавил военный обозреватель.

Сейчас важно не допустить, чтобы противник продвигался в направлении Харькова и мог взять его под огневой контроль артиллерии.

Наступление врага на Харьковщине