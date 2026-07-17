Кто станет новым главой КГВА: у Зеленского ответили, есть ли среди кандидатов Терехов и Ляшко

16 июля Владимир Зеленский уволил Тимура Ткаченко с должности начальника КГВА. Пока неизвестно, кто станет новым начальником администрации.

Источники 24 Канала рассказали, есть ли среди кандидатов на пост главы Киевской городской военной администрации нынешний мэр Харькова Игорь Терехов или экс-депутат и командир полка БПЛА Олег Ляшко.

Кто может стать следующим главой КГВА?

Как стало известно, пока что у Зеленского не определились с кандидатурой главы КГВА.

По словам источника, ни Терехов, ни Ляшко не рассматриваются на эту должность. Ляшко настроен продолжать военную службу, а Терехов хочет и в дальнейшем заниматься делами Харькова.

Ожидать назначения нового главы КГВА 17 июля не стоит.

Там сложная ситуация связана с тем, что у КГВА много задач, а полномочия ограничены. Поэтому сейчас продолжаются консультации относительно того, кто мог бы с этим справиться.

Напомним, что 16 июля президент также освободил от должности главы Киевской ОГА Николая Калашника. Его временно заменит Руслан Олейник. Самого же Калашника назначили министром по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины.

Кадровые изменения произошли и в Николаевской ОГА. Зеленский уволил ее главу Виталия Кима. Временно исполнять обязанности главы ОГА будет Георгий Решетилов.

Между тем Виталий Ким стал министром по делам ветеранов Украины.