Кто возглавит Чечню, если Кадыров умрет: правозащитник из Ичкерии перечислил вероятные фамилии

Слухи о вероятной смерти главы Чечни Рамзана Кадырова вызвали кучу дискуссий. Однако больше всех беспокоит вопрос о том, кто же станет его преемником.

В любом случае это будет назначенец кремлевского диктатора Владимира Путина. Такое мнение 24 Каналу выразил правозащитник, общественный деятель из республики Ичкерия Муса Ломаев, отметив, что российский узурпатор – последний человек, который решит, кого поставить вместо Кадырова.

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Возможные кандидаты, которые могут занять место Кадырова:

Магомед Даудов;

Адам Делимханов;

Магомед Хучиев;

Хас-Магомед Кадыров;

Ахмат Кадыров – младший.

Кто больше всего подходит на место главы Чечни: смотрите видео

Наиболее подходящий персонаж

По мнению правозащитника, наиболее вероятная кандидатура временно исполняющего обязанности Кадырова – Магомед Даудов.

Я не говорю президента, а именно Кадырова. Ведь только продолжение того террора, который в течение долгих лет осуществляется по отношению к чеченскому народу, дает возможность существовать этому режиму. Иначе, если хотя бы на один градус они изменят свой вектор, Кремль всех ликвидирует и поставит других людей.

– сказал Ломаев.

У сыновей Кадырова нет никаких шансов занять должность отца, ведь они еще не способны самостоятельно принимать решения и все равно будут пользоваться услугами Даудова, Делимханова и других, уверен правозащитник.

После последнего случая с отравлением глава Чечни назвал Делимханова своим преемником. Однако полгода назад между ними произошла непонятная ситуация, где старший сын Кадырова в ультимативной форме приказал Делимханову сложить полномочия.

Делимханова в спешном порядке даже вызвали в Чечню. На этом фоне происходило столкновение, а на его дворе произошла перестрелка. Впоследствии Делимханова в грубой форме отправили на поклон к Кадырову. После этого конфликта Делимханов несколько месяцев находился на территории Украины.

"Что касается Хучиева, то это такой директор колхоза, которому можно доверить только определенный участок. Это абсолютно несамостоятельное лицо, которое без ведома Кадырова не сможет копейку с места сдвинуть. Эту кандидатуру я вообще бы не рассматривал", – добавил Ломаев.

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