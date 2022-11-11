Весной окружение Путина убедит его, что нужно выдвигать преемника, – российский оппозиционер

Российская политическая система "трещит по швам", поэтому в Кремле рассматривают разные варианты для режима Владимира Путина. Один из вероятных сценариев – выдвижение преемника, который будет пытаться спасти путинскую систему от коллапса.

Выбрав преемника, Путин может не только спасти свой режим, но и сохранить себе жизнь. Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный политолог Аббас Галлямов.

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На пороге коллапса системы

Эксперт отметил, что в России необязательно кому-либо бросать вызов Путину, поскольку он постоянно ослабевает и все больше заходит в тупик.

В какой-то момент Путину потребуется преемник, чтобы спасти систему от коллапса, потому что ее обломки могут похоронить самого Путина. И в истории были примеры Чаушеску, Каддафи или Хусейна. То есть Путин может потерять власть, после чего потеряет жизнь – как неблагоприятное стечение обстоятельств,

– объяснил обозреватель.

По его словам, Путин в какой-то момент будет сам заинтересован в том, чтобы у него появился сильный преемник.

"Я считаю, что это будет конец зимы – начало весны, когда уже будет понятно, что план Путина "заморозить Европу" терпит неудачу. То есть пока впереди есть проект, который теоретически может быть успешным и он спасет Путина. И теперь все ждут результаты: сработает этот план или не сработает", – добавил Галлямов.

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Два сценария для Путина

Политолог указал, что в окружении Путина немало людей, которые теоретически могли бы стать его преемниками. В том числе и премьер страны Михаил Мишустин.

Теоретически вариант с преемником наиболее реалистичен из практических вариантов. То есть весной окружение Путина убедит его, что следует выдвигать преемника. Альтернатива – это большой коллапс и длительная деградация и большая кровь,

– подчеркнул аналитик.

По его мнению, теоретически Путин может попытаться просидеть еще два срока, но возможность альтернативного сценария более вероятна.

Поражение становится все более очевидным, как и более очевидный коллапс системы – неспособность системы решать ключевые задачи, стоящие перед государством. По мере того как приходит понимание, что это происходит, конечно шансы на сценарий преемника растут и сценария "Путин на один или два строки" – падают", – отметил эксперт.

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Может ли получить власть Пригожин

Галлямов рассказал, что у главі ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина есть амбиции получить власть, но "не факт, что что-нибудь получится".

Пригожин объективно не отвечает запросам времени. Курс на милитаризм и бряцание оружием – они себя объективно исчерпали. В рамках этого курса невозможно сгенерировать необходимое для противостояния с окружающим миром количество ресурсов,

– заметил обозреватель.

По его словам, ресурсы в стране есть, но в рамках этого курса их генерировать уже не получится.

"Если Путин не справился, то его "повар" – тем более не справится. Пригожин может предложить россиянам образ "сильной руки", который может не соответствовать динамике текущего момента. Россияне "переели" это "сильное лидерство", – отметил аналитик.

По его мнению, до простых россиян "уже дошло", что таким режимам характерны: коррупция, безразличие на интересы простых людей, авторитаризм, репрессии, войны и геополитические грезы.

"Так что спрос на "сильную руку" падает. Да и Пригожин – авантюрист и мясник, которого не выберут россияне", – резюмировал Галлямов.

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