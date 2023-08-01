Патрушева и его сына больше не рассматривают: экс-глава ГУР назвал кандидатов на место Путина

В России новые кандидаты на место кремлевского диктатора Владимира Путина. Элиты рассматривают кандидатуры главы российского правительства Михаила Мишустина и губернатора Тульской области Алексея Дюмина.

Об этом 24 Каналу рассказал генерал-лейтенант, председатель службы внешней разведки Украины в 2020 – 2021 годах, глава ГУР Минобороны в 2015 – 2016 годах Валерий Кондратюк. По его словам, кандидатуры Николая Патрушева и его сына уже не рассматривают.

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"Патрушева и его сына уже не рассматривают. Что касается самого Патрушева, то есть определенные ограничения: и его возраст, и подходы. Его сын Дмитрий не проявил себя. В мирное время его можно было выдавать за государственного деятеля, но сейчас этот вариант уже не пройдет", – сказал он.

Кандидаты на место Путина

Валерий Кондратюк отметил, что большую роль играет Китай. Когда лидер КНР Си Цзиньпин был в России, его встреча с Михаилом Мишустиным не была запланирована. Однако Пекин настоял, чтобы она свершилась. Глава российского правительства может выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах.

Еще один кандидат – Алексей Дюмин. Он являлся руководителем личной охраны Путина, руководителем сил специальных операций России, отвечал за вывоз с территории Украины Виктора Януковича. Во время аннексии Крыма Дюмин занимал должность замминистра обороны страны-агрессорки.

Поэтому эта кандидатура считается наиболее компромиссной, которая может предоставить гарантии Путину, но также устраивать всех остальных,

– добавил экс-глава ГУР.

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