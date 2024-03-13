Настоящая оппозиция Путину: что известно о РДК, легионе "Свобода России" и Сибирском батальоне

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12 марта 2024 года нам напомнили, что оппозиция к диктатуре – это не сверкание фонариком, а вполне конкретные действия. В этот день представители действенной российской оппозиции из числа подразделений Русский добровольческий корпус, легион "Свобода России" и Сибирского батальона совершили эффектный рейд на территорию Курской и Белгородской областей России, которые контролировали их земляки, верные режиму Путина.

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Ранее мы говорили, что свергнуть преступный диктаторский режим в России мирно не получится. Его можно устранить только с оружием в руках. Этой ночью мы начали выполнение обещания. Продолжаются ожесточенные бои на территории РФ,

– сообщение Сибирского батальона 12 марта 2024 года.

Обращение командира легиона "Свобода России" о старте операции: смотрите видео

Кадры совместной военной операции добровольцев не только показали новую фазу гражданской войны в России, но и продемонстрировали наличие на вооружении действенной части российской оппозиции тяжелой техники, в частности танков.

С другой стороны, наличие у оппозиции танков удивлять не должно. Как известно, их можно купить в любом военторге.

Также не должно удивлять и странное совпадение, когда накануне выдвижения добровольческих формирований, сразу 9 регионов РФ подверглись атакам беспилотников.

Речь идет о военных и логистических объектах на территории Белгородской, Орловской, Нижегородской, Курской, Воронежской, Тульской, Брянской, Ленинградской и Московской областей.

В Нижегородской области зафиксированы удары по нефтеперерабатывающему заводу "Лукойл" в городке Кстово (800 километров от границы с Украиной). НПЗ производил 11% российского бензина и мог перерабатывать 17 миллионов тонн нефти в год.

Легион "Свобода России", РДК и Сибирский батальон на территории РФ действуют как самостоятельные подразделения, поскольку состоят из граждан РФ. Они, в конце концов, находятся у себя дома. Это граждане РФ, и у себя дома они имеют право делать все, что считают нужным, – в данной ситуации защищать свои гражданские права и освобождать свою страну от российской путинской диктатуры,

– комментарий представителя ГУР МОУ господина Андрея Юсова по поводу операции российской оппозиции 12 марта.

Верные Путину силы поспешили объявить об убийстве сотни земляков и подбитии 20 бронемашин и одной САУ. Через несколько часов пранк вообще вышел из-под контроля, потому что путинисты объявили, что убили уже 234 человека и уничтожили несколько броневиков "Брэдли". Но доказательств этих эпизодов гражданской войны не привели.

Зато добровольцы отчитались о взятии под контроль нескольких населенных пунктов, показали видео побега путинистов с позиций в селе Теткино (2 километра от украинской границы), переночевали на родине с оружием в руках, а также пообещали повторить свой успех.

Кто же это такие? 24 Канал отвечает на наиболее распространенные вопросы относительно российских добровольцев, которые воюют против Путина.

Русский добровольческий корпус (РДК)

РДК или Русский добровольческий корпус – наиболее известное и медийное подразделение среди всех вооруженных формирований российской действенной оппозиции.

Он был сформирован в августе 2022 года как часть Интернационального легиона ТрО Украины, впоследствии РДК перешел под управление ГУР МОУ.

Возглавляет РДК Денис Капустин (Никитин), он – представитель российских фанатских движений. В путинской России Капустин объявлен вне закона (как и РДК, который объявлен террористической организацией).Но имеет ли моральное право государство-террорист с наклонностями к геноциду кого-то объявлять террористами?

Еще одним довольно медийным участником РДК является бывший офицер ФСБ Илья Богданов, который перешел на сторону Украины еще в 2014 году.

Основу РДК составили россияне, несогласные с политикой Путина.

Среди них были футбольные фанаты (фанатское движение в России после 2014 года раскололось – большая часть поддержала Путина, меньшая – Украину), а также политические эмигранты и другие идеологические противники диктатуры.

Пленные российские военные также выразили желание присоединиться к силам сопротивления и с оружием в руках очистить как свои имена, так и всю Россию.

Символика РДК – стилизованная спайка меча и щита на темно-синем фоне. Это символ молодежной организации "Белая идея", созданной в середине 1930-х белоэмигрантом Виктором Ларионовым. Также РДК использует украинский флаг.



Проводник РДК Денис Никитин передает привет россиянам из Брянщины / Скриншот видео

Количество бойцов РДК пока неизвестно, в условиях войны это остается тайной.

Однако можно предположить, что речь идет о нескольких сотнях комбатантов. В начале 2023 года представители добровольцев называли собственную численность в пределах 200 человек, но с тех пор количество желающих воевать против Путина только возросло.

Изначально к бойцам РДК в Украине было очень осторожное отношение, как и к остальным россиянам, но они не только прошли специальную проверку, которую проводили украинские спецслужбы, но и в бою доказали свою доблесть.

Дополнительно набирать добровольцев в корпус начали в ноябре 2022 года – тогда к этому призвал Гражданский совет российских оппозиционеров, оказавшихся в эмиграции. Подразделение приняло первый бой в конце лета 2022 года.

Тогда же РДК прикомандировали к 1-й роте 98-го батальона ТрО "Азов" на Запорожско-Донецком направлении.



Засада бойцов РДК на рашистов / Фото РДК

Подразделение отличилось на многих участках фронта, в частности на Авдеевском, Запорожском, Лиманском направлениях. Российские оппозиционеры участвовали в диверсионных операциях ГУР МО в районе Новой Каховки и на острове Змеиный, а также проводили совместные операции с полком "Азов".

Кроме того, Бойцы РДК прикрывали вместе с Третьей штурмовой отход основных сил ВСУ из Авдеевки. Некоторые из добровольцев погибли за свободу Украины и России.

Наиболее известные операции РДК на территории России:

2 марта 2023 года РДК совершил дебютный рейд,

закрепили успех в мае на Белгородщине,

а в июне 2023 года бойцы атаковали сторонников Путина в Белгородской области и на некоторое время установили контроль над городом Шебекино.

Это дало повод соцсетям провозгласить "Белгородскую народную республику" или БНР (интересно, что БНР постоянно конфликтует с КНР, то есть "Курской народной республикой"). Новый рейд по российским тылам еще больше повысил популярность РДК, а значит, дело того стоит.



В каждой шутке – лишь частичка шутки / Фото из соцсетей

Всего в 2023 году РДК участвовал в 13 военных операциях.

Легион "Свобода России"

Известно, что уже с первых дней полномасштабного вторжения около сотни российских военных перешли на сторону Украины, "чтобы бороться против настоящих фашистов". Именно они стали основой для легиона "Свобода России".



Бойцы легиона на боевом выходе / Фото легион "Свобода России"

Легион в качестве символики использует бело-лазурно-белый флаг – это модернизированный флаг России, из которого убрали кровавый красный. Также у них есть вариация на синем фоне, а среди наплечных знаков – кулак.

В сентябре 2023 года подразделение представило новый символ.



Нарукавный знак подразделения / Фото легион "Свобода России"

Пожалуй, наиболее известным военным легиона является боец с позывным "Цезарь". Настоящее имя "Цезаря" – Максимилиан Андронников, он также является командиром легиона. Андронников с 2014 года воюет на стороне Украины.

Он запомнился многочисленными интервью и выступает представителем подразделения, сообщает о его операциях. В частности, именно "Цезарь" записывал обращение о начале рейда 12 марта 2024 года.

Также легион "Свобода России" имеет политическое крыло – это российский политик-эмигрант Илья Пономарев, который выступает как источник информации о действиях подразделения.

Численность легиона неизвестна, однако известно, что онФормируется легион не из пленных, а из российских добровольцев, в том числе и тех, что вынуждены были покинуть Россию после объявленной Путиным осенью 2022 года "частичной" мобилизации.

Действующая власть России очень боится легион и в качестве признания его заслуг – объявила "Свободу России" вне закона в марте 2023 года. Годовщину этого решения бойцы легиона отпраздновали на родине.

Бойцы легиона зарекомендовали себя как умелые и мотивированные воины – отличились как во фронтовых боевых действиях, так и в рейдах. Наиболее известными являются операции в тылу путинистов на территории России, которые "Свобода России" проводит совместно с собратьями из РДК и Сибирского батальона.

Сибирский батальон

Поскольку нынешняя российская власть системно истребляет на войне в Украине представителей так называемых "малых народов" – вопрос организованного сопротивления их представителей был лишь вопросом времени. Так появился Сибирский батальон.

Большинство комбатантов батальона представляют Сибирь и Дальний Восток – захваченные Россией регионы, которые обеспечивают режиму Путину большую часть ресурсной ренты. А сами остаются на третьих ролях. Бойцы батальона воюют именно против этой несправедливости. Это якуты, буряты и другие.

Сейчас бойцы батальона воюют под бело-зеленым флагом Сибири. Нарукавный знак – аллегорическое изображение сибирского шамана в шкуре медведя, который очевидно является символом российского империализма.Автор эскиза шеврона – боец с позывным "Тихий" – погиб в боях под Авдеевкой, прикрывая отступление ВСУ.



Нарукавный знак сибиряков / Фото Сибирский батальон

Впервые о формировании батальона из числа сибирских патриотов стало известно в январе 2023 года из интервью бывшего офицера российской военной разведки ГРУ капитана Владислава Амосова (якута по национальности). Амосов был участником Второй чеченской войны, на которой увидел зверства колонизаторов-россиян. После этого он решил бороться против режима Путина, а Украина предоставила ему такой шанс.

Также известно, что в рядах Сибирского батальона служит российский правозащитник Ильдар Дадин, который прошел путинские застенки – именно в его честь даже названа отдельная статья уголовного кодекса путинистов (221.1 УК РФ – за участие в митингах или акциях против власти).

Ее "придумали" в 2014 году, а в 2015-м Дадин стал первым осужденным по ней и получил 3 года. Из них он отсидел более года и был освобожден досрочно, поскольку приговор признан неконституционным. После начала вторжения он выехал из России и присоединился к движению сопротивления в Украине.



У сибиряков есть своя группа поддержки в соцсетях

Сибирский батальон несколько меньше находится в поле зрения СМИ, однако бойцы подразделения обещают исправить эту ситуацию и проявить себя в боях.

Сейчас его численность не превышает сотни человек, впрочем "сибиряки" уже проявили себя в боях под Авдеевкой, а теперь эффектно показали себя на Белгородщине.