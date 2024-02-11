Новый командующий Сил ТрО с таинственным прошлым: что известно об Игоре Плахуте

Владимир Зеленский назначил Игоря Плахуту командующим Сил территориальной обороны ВСУ. Он получил прошлую должность Анататолия Баргилевича, который стал начальником Генштаба.

Игорь Плахута получил новую должность 11 февраля 2024 года благодаря соответствующему указу президента Украины. Подробности о новом командующем Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины – читайте в материале 24 Канала.

Читайте также Зеленский назначил новых командующих ДШВ и Сил ТрО: кто ими стал

Биография Игоря Плахуты

Игорь Викторович Плахута в настоящее время имеет звание генерал-майора. Информации о его личной жизни и жизненном пути мало.

Информация о его дате и месте рождения в широком доступе пока нет. Поэтому биография Плахуты на основе открытых источников имеет достаточно сжатый вид.

Известно, что 31 июля 1998 года его наградили медалью "За военную службу Украине" за образцовое выполнение воинского долга, достижение высоких показателей в боевой и профессиональной подготовке. Кроме того, 4 декабря 2006 года Плахута получил орден Даниила Галицкого за весомый личный вклад в укрепление обороноспособности и безопасности Украины, образцовое выполнение воинского долга и по случаю 15-й годовщины ВСУ.

Карьера Плахуты

Игорь Плахута имел звание полковника. Звание генерал-майора он получил 1 декабря 2009 года.

В период с 2005 по 2008 годы Плахута командовал Отдельной президентской бригадой.

В 2009 году он был командиром 169-го учебного центра, а позже стал начальником управления Южного территориального командования Внутренних войск МВД Украины.

В период с 2013 по 2014 годы Плахута работал в системе МВД и руководил силами Внутренних войск. После Евромайдана он вышел на пенсию и стал заместителем ректора Института УГО.

В 2018 – 2019 годах Плахута был заместителем начальника Института Управления государственной охраны Украины КНУ имени Тараса Шевченко.

В 2024 году Плахута стал новым Командующим Сил ТрО ВСУ.

Плахута и Майдан

Центр Противодействия Коррупции и "Украинская Правда" сообщили, что Игорь Плахута участвовал в попытках зачистки Майдана. Во время Революции Достоинства он командовал силами ВВ во время разгона протестующих.

Так, ночью 10 декабря 2013 года правоохранители зачистили правительственный квартал от баррикад Евромайдана. Через некоторое время после этого Плахута общался с журналистами. Он сообщил о привлечении 400 бойцов внутренних войск и спецотряда "Беркут" для расчистки улиц и двух пострадавших беркутовцах.

Как написал ЦПД, Игоря Плахуту вспоминали как чиновника МВД, вышедшего к митингующим для переговоров. Это произошло 21 января 2014 года.

Кадровые изменения в ВСУ

Напомним, что кадровые изменения начались с увольнения генерала Валерия Залужного с должности Главнокомандующего ВСУ 8 февраля 2024 года. В тот же вечер на его место Владимир Зеленский назначил генерал-полковника Александра Сырского. Позже глава государства дал Залужному звание Героя Украины.

Сырский предложил украинскому лидеру сделать генерал-майора Анатолия Баргилевича новым начальником Генштаба ВСУ. После этого Игорь Плахута получил старую должность Баргилевича.