"Кто-то подслушал": Паша Мерседес пугает своих верующих штурмом Лавры

После двух дней визитов журналистов, ативистов и комиссии Минкульта в Киево-Печерскую лавру митрополит Павел Лебедь записал новое провокационное видео. В нем он жалуется, что ровно в 17.00 начнется штурм святыни.

Интересно, восклицая такие утверждения, Павел ссылается на то, что "наши люди где-нибудь подслушали". Разгоняя панику, дворец Москвы пытается увеличить расположение верующих к УПЦ МП.

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Просит молиться за Лавру

Нам стало известно, что в 17:00 будут совершать разбойное нападение на Лавру. Наши люди подслушали молодежь, которая разговаривает по телефону, готовясь к этим событиям. Надеемся, что этого всего не будет, но мы все равно просим ваших святых молитв,

– сказал Паша Мерседес.

Митрополит Лебедь предупреждает о штурме: смотрите видео

Радует тот факт, что митрополит признает, что они уже всем надоели. Тем не менее, он жалуется, что все московские попы в Украине сейчас сидят на пороховой бочке.

"Просим наших воинов, защитников, полицию, пусть Господь хранит их для нас. Пусть Богоматерь устыдит их и разрушит их домысел", – издал Лебедь.

Напомним, что события в Лавре прокомментировал секретарь СНБО Алексей Данилов. Он заверил, что Украина физически не будет выгонять УПЦ МП из Киево-Печерской лавры, потому что это не украинская тактика.

Решение же правительства страны будет выполнено спокойно и государственный заповедник будет полностью в руках Украины. Данилов напомнил, что принятые государством решения будут выполняться всеми, независимо от профессии и занятий. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины пояснил, что все провокации, которые сейчас готовит Россия, не сработают.

Комиссию Минкульта уже дважды не пустили в Лавру

На территории Киево-Печерской лавры 31 марта прихожане вместе с представителями УПЦ МП снова блокировали входы в храмы, чтобы не дать комиссии Минкульту попасть внутрь.

Для общения попы даже использовали рации и просили об усилении блокировки входа в святыню.

Однако, несмотря на препятствование представителей УПЦ МП, комиссия вернется в понедельник, 3 апреля. Сами же члены комиссии заявили, что ключи, которые передали представители Монастыря, не подошли к сердцевине замка помещения.