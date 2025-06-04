"Террористы": Путин отверг прекращение огня и встречу с Зеленским

Российский диктатор 4 июня выступил с заявлениями о войне в Украине. Но все, что он сказал, является ложным, как в кривом зеркале. Детали передает 24 Канал.

Владимир Зеленский 4 июня сказал: готов встретиться с Путиным. Но сначала Россия должна прекратить огонь.

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Что сказал Путин о войне и встрече с Зеленским

О чем говорить в этих условиях, кто вообще ведет переговоры с террористами,

– так высказался Путин о предложении Зеленского.

В качестве аргумента, он обвинил Украину в терактах на железной дороге. Мол, ДТП с поездами в Брянской и Курской областях подстроил Киев.

Но сами же россияне очень быстро изменили формулировку "диверсия" на другую. На сайте Следственного комитета России появилось объяснение, где нет слов о терактах.

Об этом Путин, конечно, не сказал. То есть в России левая рука не знает, что делает правая.

Важно: заявление Путина касается и предложения Украины о прекращении огня. Хозяин Кремля заявил, что не будет "поощрять террористов", ведь Киев использует паузу "для накачки западным оружием". А еще очень интересно, что Путин ничего не сказал об атаке по стратегической авиации и Крымскому мосту. Можно предположить, что он признает самолеты Ту и незаконную конструкцию в Черном море легитимными военными целями.

Другие заявления Путина о войне в Украине и мирных переговорах:

"Опасения России, что нелегитимный режим в Киеве перерождается в террористическую организацию, подтверждаются ударами по гражданским". Так, будто это Зеленский более 25 лет у власти, будто это в России ежедневно гибнут сотни людей от ударов по центру городов .

"Спонсоры Киева являются пособниками террористов". Так, будто преступления России в Украине не финансируют Иран, КНДР и Китай.

"Украине мир не нужен, власть для киевского режима важнее людей". Так, будто это Украина обманом вербует кучу людей за рубежом и заманивает на службу людей из депрессивных районов.

"Киевские власти не имеют элементарной политической культуры, позволяя себе прямые оскорбления в адрес тех, с кем пытаются договориться".

Последнее высказывание – феерическое. Это не в Украине действуют Медведев, Захарова и Лавров, которые в каждом своем заявлении плюются бранью и угрожают другим странам.