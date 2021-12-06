Кто войдет в "светофорное" правительство Германии: коалиция поделила должности
Источник:Spiegel
В так называемом "светофорном" правительстве Германии уже распределили все должности. Новый канцлер Олаф Шольц, который заменит на посту Ангелу Меркель, объявил, кто именно из Социал-демократической партии получит портфель министра.
Новое немецкое правительство назвали "светофорным" из-за партийных цветов трех политических сил, которые сформировали коалицию. А именно "зеленые", СДПГ (красный цвет) и Свободная демократическая партия (желтый цвет).
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Социал-демократическая партия
Эта партия победила на парламентских выборах, поэтому ее представители займут должности канцлера Германии и руководителей 7 министерств:
- Олаф Шольц – канцлер Германии,
- Вольфганг Шмидт – глава канцелярии,
- Кристин Ламбрехт – министр обороны,
- Нэнси Фезер – министр внутренних дел,
- Хубертус Хайль – министр труда и социальных дел,
- Клара Гэйвиц – министр строительства,
- Карл Лаутербах – министр здравоохранения,
- Свенья Шульце – министерство экономического сотрудничества и развития.
"Союз 90 / Зеленые"
"Зеленые" в новом правительстве получат 5 министерских должностей:
- Анналена Бербок – министр иностранных дел,
- Роберт Хабек – вице-канцлер и министр экономики и защиты климата,
- Анне Шпигель – министр по делам семьи,
- Штеффи Лемке – глава департамента окружающей среды,
- Джем Оздемир – министр сельского хозяйства.
Свободная демократическая партия
Представителям этой политической силы в правительстве отошли 4 кресла министров:
- Кристиан Линднер – министр финансов,
- Фолькер Виссинг – министр транспорта,
- Марко Бушманн – министр юстиции,
- Беттина Старк-Ватцингер – министр образования.
К слову, в "светофорном правительстве" Германии на руководящих должностях будет поровну женщин и мужчин.Обратите внимание! На днях Социал-демократическая партия Германии на своем съезде одобрила коалицию с "зелеными" и Свободной демократической партией. Политсила Олафа Шольца сделала это первой из партнеров.
Смена власти в Германии: коротко
- Выборы в Бундестаг состоялись 26 сентября. Победу одержала СДПГ (25,7% голосов), а блок ХДС/ХСС, который много лет был у власти, занял 2 место с самым низким за свою историю результатом (24,1%).
- Сначала не было информации о том, кто будет формировать коалицию. Однако в конце концов ХДС/ХСС оставили за бортом.
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