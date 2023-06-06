В "Атеш" обнародовали список оккупантов, причастных к заминированию и подрыву Каховской ГЭС

Партизаны из "Атеш" опубликовали перечень военных преступников, причастных к подрыву ГЭС в Херсонской области. Среди них и обычные рядовые, и командование оккупантов.

В "Атеш" узнали, что до подрыва Каховской ГЭС причастен 1-ый батальон 205-й мотострелковой бригады из Буденовска. Партизаны уже имеют на руках список имен и номеров телефонов командования оккупантов.

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Что известно о российских военных, взорвавших дамбу

Партизаны обнародовали перечень из 33 оккупантов, участвовавших в заминировании и подрыве Каховской ГЭС, и список постоянно дополняется. В частности, оказалось, что приказ о террористическом акте отдал полковник Шандура Эдуард Юрьевич, командир 205 отдельной мотострелковой бригады.

Но за это военное преступление перед трибуналом Шандура уже не ответит – ведь в 2022 году его ликвидировали ВСУ.

8 октября успешно от снайперского шара провел операцию по сворачиванию и организованному опрокидыванию с целью наращивания усилий на другом направлении.

– написал офицер ВСУ Анатолий Штефан.

Согласно данным "Атеш", о заминировании ГЭС Шандура отдал приказ еще весной прошлого 2022 года. А вот исполняли его члены инженерно-саперного батальона 2-й БТР. В "Атеше" уже разыскали 26 военных из этой БТГр.

С полным перечнем военных преступников можно ознакомиться по ссылке

Среди командования оккупантов, ответственных за подрыв ГЭС, известны следующие имена:

Командир взвода, старший лейтенант Рамазанов Рустам Рамазанович 8-965-377-77-93

Командир роты, старший лейтенант Марзаев Валерий Владимирович 8-928-486-30-36

Заместитель командира роты по РЛС старший лейтенант Сосновый Владислав Юрьевич 8-918-856-23-31

Командир взвода, старший лейтенант Гуз Иван Юрьевич 8-906-467-12-49

Командир взвода старший лейтенант Смирнов Олег Владимирович 8-928-012-40-24

Командир взвода, лейтенант Пидледнев Валерий Алексеевич 8-923-146-21-89

командир роты, капитан, Плотников Роман Викторович, 8-962-404-50-83, 8-909-751-78-90

Заместитель командира роты, старший лейтенант, Нурмагомедов Забит Камилович, 8-928-684-06-64

Эта информация впоследствии поможет СБУ, ведь в Службе безопасности заявили, что наказать за подрыв ГЭС должны не только руководство, но и рядовые исполнители.

"Только настоящее государство-террорист может устроить техногенную и экологическую катастрофу такого уровня. И оно обязательно за это ответит – и на поле боя, и в международных судах", – заявил глава СБУ Василий Малюк.

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