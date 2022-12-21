Детали операции будут известны после войны, – глава СБУ о Крымском мосту
Детали операции на Крымском мосту откроют после окончания войны. Однако в СБУ намекнули, что причастна украинская сторона.
Временный исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины Василий Малюк в интервью для "1+1" заявил, что Украина обязана была перерезать российскую логистику на Крымском мосту.
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В СБУ намекнули, что ко взрыву причастна Украина
Малюк отметил, что Украина была обязана перерезать логистику врагу. Это вкладывается в нормы международного права и законодательства Украины. Он пообещал, что все детали операции будут известны со временем.
Крымский мост. Согласно нормам международного права, законодательству Украины, обычаям и традициям ведения войны и оперативной обставновки, мы просто обязаны перерезать логистику врагу. Вместе с тем сегодня вам вообще я не могу каким-то образом прокомментировать и рассказать какие-то детали. Со временем все станет известно,
– сказал он.
Временный глава Службы безопасности добавил, что с любопытством наблюдает за российским псевдоследствием. Россияне задержали 22 своих сограждан, которых пытают и проверяют на полиграфе.
Мне интересно, на что они выйдут. А все детали мы узнаем после победы,
– добавил Малыш.
Также он анонсировал, что вскоре наши воины передадут оккупантам новые "приветы".
Главное о взрыве на Крымском мосту
- Около 6 утра 8 октября на Крымском мосту раздался взрыв. Автомобильная часть моста просто обрушилась, а железная дорога повредилась. Мост стал временно непригодным к использованию.
- По этому факту возбуждено уголовное дело. Путин назвал это терактом и поручил создать правительственную комиссию в связи с этой "чрезвычайной ситуацией".
- Национальный антитеррористический комитет России считает, что взрыв на мосту произошел в результате подрыва грузового автомобиля и за этим стоят украинские спецслужбы.
- Президент Владимир Зеленский отверг обвинения России и намекнул, что взрыв мог стать следствием внутренних конфликтов в России между военными и спецслужбами.
- Всероссийский союз страховщиков оценивает ущерб от взрыва на Крымском мосту в 200 – 500 миллионов рублей. Сейчас автомобильное движение открыто только по правой, отремонтированной стороне моста. Левую часть автодороги до сих пор чинят и когда закончится ремонт в Кремле боятся прогнозировать.