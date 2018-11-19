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      Кто наживается на войне в Украине, или Как Минобороны закупили свое же старое оборудование

      Дело детектива 44 Читати новину українською

      Представители ВСУ и государственного "Львовского бронетанкового завода" организовали коррупционную схему закупки комплектующих для танков, предназначенных для украинской армии. Как это провернули, сколько это стоило Украине и за кого из фигурантов дела решили поручиться нардепы – в программе "Дело детектива" с Александрой Дрик рассказал детектив Национального антикоррупционного бюро Николай.

      – На дело о закупке двигателей на "Львовском бронетанковом заводе" ушло 2 года. Эта вероятно коррупционная схема была спрятана в закупке двигателей для танков. Закупались новые двигатели для танков, в частности Т-72, которые использовались на востоке Украины. По условиям договора, они должны быть новыми.

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      – Речь шла о танках Т-72 российского производства. По нашему мнению, закупить двигатели на территории Украины было невозможно. Поскольку танки Т-72 стояли на вооружении СССР, а после его распада они остались в Украине. Но ни один украинский завод не производит танки Т-72 и двигатели для них.

      Во время расследования этого дела НАБУ, было установлено, что эти двигатели были установлены на бронетехнике СССР, которая долгое время находилась в Вооруженных силах Украины как избыточное имущество. Позже благодаря постановлению Кабмина и Министерства обороны Украины эти двигатели продали на территории Украины фактически частным лицам. То есть получилось, что министерство закупило старые двигатели, которые сами продали 10 лет назад,
      – ответил детектив НАБУ.

      – По версии следствия, к указанной схеме были причастны как работники Вооруженных сил Украины, так и работники государственного предприятия "Львовский бронетанковый завод". То есть руководство госпредприятия и Вооруженных сил сговорилось, чтобы организовать коррупционную схему. Сумма контракта составила более 28,5 миллионов.

      Корупційна схема цієї справи

      Коррупционная схема этого дела

      – В настоящее время направлен в суд обвинительный акт в отношении 5 фигурантов – руководителя госпредприятия Романа Тымкива, его заместителя Олега Ткаченко, начальника Центрального бронетанкового управления ВСУ Юрия Мельника, начальника отдела в управлении ЦБТУ ВСУ Константина Истомина и учредителя ООО "Булет Лайн" Артема Степаненко. Их всех задержали в июле 2017 года.

      – Позже выяснилось, что Роман Тымкив является помощником народного депутата Юрия Соловея, который сразу сказал, что готов взять его на поруки. Также его поддерживали другие депутаты, в частности из "Блока Петра Порошенко". Тымкив манипулирует некоторыми фразами из документов и пытается создать впечатление, будто преступления не произошло или он к этому непричастен.

      Роман Тимків
      Роман Тымкив

      – После освобождения его из-под стражи его отстранили от должности, тогда сами работники не пускали его на территорию завода. И в этот же день "Укроборонпром" его уволил.

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      – Сможет ли суд быстро рассмотреть это дело? Я думаю, что затягивания дела происходить не будет. Это тяжкое преступление, поэтому процесс дела займет много времени. Только суд решит все окончательно.

      Теги: Новости Украины Коррупция Новости России Дело детектива Война на Донбассе Міністерство оборони України Оружие НАБУ Деньги
      Источник: 24 канал
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