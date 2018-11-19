Хто наживається на війні в Україні, або Як Міноборони закупили своє ж старе обладнання

Представники ЗСУ та державного підприємтсва "Львівський бронетанковий завод" організували корупційну схему на закупівлі комплектуючих для танків, призначених для української армії. Як це провернули, скільки це коштувало Україні та за кого із фігурантів справи вирішили поручитися нардепи – у програмі "Справа детектива" з Олександрою Дрік розповів детектив Національного антикорупційного бюро Микола.

– На справу про закупівлю двигунів на "Львівському бронетанковому заводі" пішло 2 роки. Ця ймовірно корупційна схема була захована у закупівлі двигунів для танків. Закуповувлися нові двигуни для танків, зокрема Т-72, що використовувалися на сході України. За умовами договору, вони мали бути новими.

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– Мова йшла про танки Т-72, що є російського виробництва. На нашу думку, закупити двигуни на території України було неможливо. Через те, що танки Т-72 стояли на озброєнні СРСР, а після її розпаду вони залишилися Україні. Натомість жоден український завод не виготовляє танки Т-72 та двигуни для них.

Під час розслідування цієї справи НАБУ, було встановлено, що ці двигуни були встановлені на бронетехніці СРСР, які тривалий час перебували у Збройних силах України як надлишкове майно. Пізніше завдяки постанові Кабміну та Міністерства оборони України ці двигуни продали на території України фактично приватним особам. Тобто вийшло, що Міністерство закупило старі двигуни, які самі продали 10 років тому,

– відповів детектив НАБУ.

– За версією слідства, до вказаної схеми були причетні як працівники Збройних сил України, так і працівники державного підприємства "Львівський бронетанковий завод". Тобто керівництво держпідприємства і Збройних сил змовилося, щоб організувати корупційну схему. Сума контракту склала понад 28,5 мільйонів.



Корупційна схема цієї справи

– На даний час скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 5 фігурантів – керівника держпідприємства Романа Тимківа, його заступника Олега Ткаченка, начальника Центрального бронетанкового управління ЗСУ Юрія Мельника, начальника відділу в управлінні ЦБТУ ЗСУ Костянтина Істоміна та засновника ТОВ "Булет Лайн" Артема Степаненка. Їх всіх затримали у липні 2017 року.

– Пізніше з’ясувалося що Роман Тимків є помічником народного депутата Юрія Соловея, який одразу сказав, що готовий взяти його на поруки. Також його підтримували інші депутати, зокрема із "Блоку Петра Порошенка". Тимків маніпулює деякими фразами з документів та намагається скласти враження, ніби злочину не відбулося або він до цього не причетний.



Роман Тимків

– Після звільнення його з-під варти його відсторонили від посади, тоді самі працівники не пускали його на територію заводу. І в цей же день "Укроборонпром" його звільнив.

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– Чи зможе суд швидко розглянути цю справу? Я думаю, що затягування справи відбуватися не буде. Це тяжкий злочин, тому процес справи займе багато часу. Тільки суд вирішить все остаточно.