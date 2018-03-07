Кто после этого будет доверять России? – Порошенко о конфликте с "Газпромом"

Президент Петр Порошенко убежден, что ситуация с "Газпромом" показала, что Украина является для Европы надежным партнером, а Россия и в дальнейшем использует газ как рычаг политического давления.

Об этом он заявил вечером в среду в интервью украинским телеканалам.

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Порошенко вспомнил, как в прошлую пятницу он обратился к украинцам с призывом "прикрутить".

Посмотрите, как отреагировало общество – в этот день (2 марта) Украина на 14% сократила потребление газа. На 14 процентов за одну минуту! На 25 миллионов кубов газа мы уменьшили потребление, но ни на один кубометр газа мы не прекратили транзит, показав себя ответственным и надежным партнером,

– подчеркнул Президент.

По его словам, эта ситуация показала миру, что Украина полностью выполняет свои обязательства и ответственно относится к своим обязанностям.

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"Украина заранее предупредила всех европейских партнеров, что может произойти, но мы сделаем все, чтобы выполнить свои обязательства и Россия, которая отказалась выполнять решение Стокгольмского арбитража и даже пыталась в привычной для себя манере прибегнуть к газовому шантажу", – отметил Порошенко.

Ситуація з шантажем «Газпрому» показала, наскільки об’єднана українська нація. Суспільство миттєво відреагувало на мій заклик #прикрути, і нам вдалося значно знизити споживання газу pic.twitter.com/0FBRXIy9pZ — Петро Порошенко (@poroshenko) 7 березня 2018 р.

Он риторически спросил, кто после этого будет доверять России, как надежному газовому поставщику.

"Кто будет поддерживать "Северный поток-2", когда Россия пытается продолжать использовать газ не как обычный товар, или как взятку, или как инструмент политического давления".

28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал российский "Газпром" выплатить НАК "Нафтогаз Украины" 4,63 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита.

2 марта "Газпром" заявил о расторжении контрактов с украинским "Нафтогазом". 4 марта президент Петр Порошенко заявил, что проблему с газом удалось стабилизировать, ведь резко увеличились поставки газа из Евросоюза. 5 марта глава российской компании Алексей Миллер заявил, что "Газпром" направил официальное сообщение "Нафтогазу" о расторжении контрактов на поставку и транзит газа из-за Стокгольмского арбитража.