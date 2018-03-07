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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Хто після цього довірятиме Росії? – Порошенко про конфлікт з "Газпромом"

917 Читать новость на русском
Петро Порошенко
Петро Порошенко / Прес-служба Петра Порошенка

Президент Петро Порошенко переконаний, що ситуація з "Газпромом" показала, що Україна є для Європи надійним партнером, а Росія й надалі використовує газ як важіль політичного тиску.

Про це він заявив ввечері у середу в інтерв’ю українським телеканалам.

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Порошенко згадав, як минулої п’ятниці він звернувся до українців із закликом "Прикрути".

Подивіться, як відреагувало суспільство – в цей день (2 березня) Україна на 14% скоротила споживання газу. На 14 відсотків за одну хвилину! На 25 мільйонів кубів газу ми зменшили споживання, але на жоден кубометр газу ми не припинили транзит, показавши себе відповідальним і надійним партнером,
– наголосив Президент.

За його словами, ця ситуація показала світові, що Україна повністю виконує свої зобов’язання і відповідально ставиться до своїх обов’язків.

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"Україна заздалегідь попередила всіх європейських партнерів, що може статись, але ми зробимо все, щоб виконати свої зобов’язання і Росія, яка відмовилась виконувати рішення Стокгольмського арбітражу і навіть намагалась у звичній для себе манері вдатись до газового шантажу", – зазначив Порошенко.

Він риторично запитав, хто після цього довірятиме Росії, як надійному газовому постачальнику.

"Хто буде підтримувати "Північний потік-2", коли Росія намагається продовжувати використовувати газ не як звичайний товар, або як хабар, або як інструмент політичного тиску".

28 лютого Стокгольмський арбітраж зобов'язав російський "Газпром" виплатити НАК "Нафтогаз України" 4,63 мільярда доларів за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту.

2 березня "Газпром" заявив про розірвання контрактів з українським "Нафтогазом". 4 березня президент Петро Порошенко заявив, що проблему з газом вдалось стабілізувати, адже різко збільшилось постачання газу з Євросоюзу. 5 березня голова російської компанії Олексій Міллер заявив, що "Газпром" направив офіційне повідомлення "Нафтогазу" про розірвання контрактів на постачання та транзит газу через Стокгольмський арбітраж.

Теги: Новини України Новини політики Нафтогаз Газовий конфлікт Петро Порошенко Газпром
Джерело: 24 Канал
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Новини за 7 березня
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