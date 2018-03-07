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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Експерт розказав, який міф зруйновано після перемоги України у "газовому" суді проти Росії

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"Газпром" – ненадійний партнер / 24 Канал

"Газпром" веде себе дуже непорядно як постачальник енергоресурсів і намагається зберегти старі монопольні позиції. Газовий монополіст боїться пропустити гол у свої ворота напередодні виборів президента РФ.

Таку думку сайту "24" висловив директор аналітичного центру "Політика" Микола Давидюк.

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Як зазначає політолог, Україна протягом останніх 2,5 років, коли не закуповувала російський газ, жила без жодних газових проблем. Тільки настає перша година закупівлі російського газу згідно рішення Стокгольмського арбітражного суду – Росія одразу розпочинає війну.

Росії і "Газпрому" не можна довіряти. Це не ті партнери, які виконають свої обов’язки. Крім того, Газпром боїться публічного розголосу того, що вони програли Україні. Путін просто знищить главу компанії Олексія Міллера. Адже міф про те, що Україна постійно винна Росії за газ, руйнується. Ситуація кардинально змінилася, і тепер Росія нам винна. В росіян від цього мізки розплавляться – що вони повинні виплатити нам гроші,
– говорить Давидюк.

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Водночас, на переконання експерта, Україна теж продемонструвала наявність певних проблем. В "Нафтогазі", вважає він, гарні, але недалекоглядні менеджери. Не можна було сподіватися на порядність "Газпрому" і треба було закачувати побільше резервів у газосховища.

"Нафтогаз" виграв суд, але програв внутрішньополітичний момент, коли оголосив про закриття садочків і шкіл з метою економії газу. За що ж ми тоді воюємо? За те, щоб у нас була багата країна, розумні люди, чи хочемо, щоб газ був тільки на підприємствах олігархів? Замість того, щоб прикрутити газ олігархам, прикрутили дітям. Пожертвували тим, кого найменш шкода – дітьми,
– наголошує Микола Давидюк.

Тому, наголошує фахівець, далі ця суперечка між "Газпромом" і "Нафтогазом" повинна розвиватися винятково в публічній площині за участі міжнародних авторитетних судів. Україні необхідно вести прозорий публічний юридичний діалог, і уникати прямих і підкилимних домовленостей з росіянами. Інакше, на переконання Давидюка, ми програємо, як це було в 2009 році, коли Юлія Тимошенко підписувала газові контракти з Путіним. Політики нас посадять на корупційну голку і знищать Україну.

Нагадаємо, 28 лютого Стокгольмський арбітраж зобов'язав російський "Газпром" доплатити НАК "Нафтогаз України" 4,63 мільярда доларів за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. 2 березня "Газпром" заявив про розірвання контрактів з українським "Нафтогазом". 4 березня президент Петро Порошенко заявив, що проблему з газом вдалось стабілізувати, адже різко збільшилось постачання газу з Євросоюзу. 5 березня голова російської компанії Олексій Міллер заявив, що "Газпром" направив офіційне повідомлення "Нафтогазу" про розірвання контрактів на постачання та транзит газу через Стокгольмський арбітраж.

Як відомо, в грудні 2017 року НАК "Нафтогаз України" виграв арбітраж проти "Газпрому" за контрактом на поставку газу за всіма спірними питаннями. Згідно рішення, Україна в 2018 році має закупити в Росії близько 4-5 мільярдів кубометрів газу.

Теги: Новини України Нафтогаз Газовий конфлікт Новини політики Газпром
Джерело: 24 Канал
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