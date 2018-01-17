Україна знову купуватиме газ у Росії: У "Нафтогазі" зробили несподівану заяву
"Нафтогаз України" у 2018 році закупить у Росії близько 4-5 мільярдів кубометрів газу та продовжить імпорт з Європи.
Про це на прес-конференції сказав голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, передає "Укрінформ".
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Ми як "Нафтогаз" плануємо імпортувати з двох напрямків. Ціна, яку зараз зобов'язаний встановити "Газпром", є дуже привабливою. Цим економічним бенефітом треба користуватися,
– сказав він.
За словами Коболєва, цьогоріч "Нафтогаз" має закупити 4-5 мільярдів кубометрів газу у російського "Газпрому".
Водночас він не назвав конкретну дату відновлення поставок газу з Російсько Федерації.
Нагадаємо, раніше Петро Порошенко заявив, що Україна вже понад два роки не купує газ у Росії, тож газовий шантаж Кремля пішов у минуле.