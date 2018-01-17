Україна знову купуватиме газ у Росії: У "Нафтогазі" зробили несподівану заяву

"Нафтогаз України" у 2018 році закупить у Росії близько 4-5 мільярдів кубометрів газу та продовжить імпорт з Європи.

Про це на прес-конференції сказав голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, передає "Укрінформ".

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Ми як "Нафтогаз" плануємо імпортувати з двох напрямків. Ціна, яку зараз зобов'язаний встановити "Газпром", є дуже привабливою. Цим економічним бенефітом треба користуватися,

– сказав він.

За словами Коболєва, цьогоріч "Нафтогаз" має закупити 4-5 мільярдів кубометрів газу у російського "Газпрому".

Водночас він не назвав конкретну дату відновлення поставок газу з Російсько Федерації.

Нагадаємо, раніше Петро Порошенко заявив, що Україна вже понад два роки не купує газ у Росії, тож газовий шантаж Кремля пішов у минуле.