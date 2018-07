Кто такой Лей Цзюнь: биография и история успеха основателя Xiaomi

Компания Xiaomi набирает популярность не только в Китае, но и на международном рынке. Однако успехом китайская корпорация обязана не только качественным продуктам и низким ценам на них, но и маркетинговым способностям руководства компании. В частности соучредителю Xiaomi – Лей Цзюню.

Детство и юность Лей Цзюня

Лей Цзюнь родился 16 декабря 1969 года в городке Саньтао в КНР. Юные годы будущий миллиардер провел в промышленном регионе. Здесь также выращивали пшено (совершенно случайно – xiaomi), сладкой жизнью в тот период и не пахло. Наверное, люди, которые с детства преодолевают трудности, (так было и в случае с Илоном Маском) способны добиться большего.

В 1987 году Лей Цзюнь закончил обучение в средней школе и отправился учиться в национальный Уханьский университет. Здесь он начал изучать программирование. Еще будучи студентом Лей выбрал себе пример для подражания и им стал никто иной как Стив Джобс, именно на него хотел быть похож юноша.

Лей Цзюнь мечтал быть похожим на Стива Джобса

Обучение в университете стали для Лей Цзюня процессом получения знаний, а не только бумажки о получении высшего образования. Стоит отметить, что в год вступления в высшее учебное заведение Цзюнь прочитал книгу, которая стала одним из кирпичиков в фундаменте его мечты – Fire in the Valley: The Making of the Personal Computer ( "Пожар в долине: Создание персонального компьютера") авторства пола Фрайбергера и Майкла Суэйна. Позже именно она легла в основу документального фильма "Пираты Кремниевой долины". Можно только предполагать, что тогда творилось в голове будущего успешного бизнесмена. История показывает, что Лей понял прочитанное правильно: Билл Гейтс, Стив Джобс – эти технологические звезды могут вдохновить кого угодно.

Я был вдохновлен и поставил перед собой задачу как можно быстрее двигаться вперед,

– отметил в одном из интервью Цзюнь примерно 20 лет спустя.

Работа в Kingsoft

В 1991 году Лей закончил обучение, получив образовательный уровень бакалавра, и почти сразу устроился инженером в фирму Kingsoft, которая сейчас известна благодаря WPS Office. Цзюнь стал лишь 6 сотрудником молодой компании, которая ориентировалась на разработку программного обеспечения для Windows.

Лей Цзюнь во время работы в Kingsoft

Уже в 1998 году Лей Цзюнь оказался на вершине карьерной лестницы и возглавил Kingsoft. За время работы в компании он успел издать книгу о программировании под DOS. Позже свет увидела аналогичная работа только о программировании для Windows.

Создание стартапа Joyo и его судьба

В начале 2000 годов Лей организовал свой собственный стартап под названием Joyo, он был на прямую связан с Kingsoft, однако ориентировался уже на ИТ-специалистов. Компания занималась издательством CD-дисков с программным обеспечением. Однако в 2000 году сервис превратился в книжный магазин, но его география постоянно росла и коммерчески успешный проект привлек внимание сначала инвесторов, а затем и Amazon. В 2004 году Amazon приобрела Joyo.com за 75 миллионов долларов, а чуть позже детище Цзюня появилось в образе Amazon China.

Основание корпорации Xiaomi

Новая эпоха для Лей Цзюня началась с создания всемирноизвестной корпорации Xiaomi в 2010 году. Тогда китайская пресса писала, что бизнесмен во всем пытается походить на Стива Джобса: он так же одевается, ведет себя, использует подобные маркетинговые ходы. Западные же журналисты высокомерно называли мужчину "клоном".

Руководство компании Xiaomi

Китайские СМИ пишут, что я – Стив Джобс Китая. Я воспринимаю это как комплимент, но это также оказывает на меня серьезное давление. Xiaomi и Apple – совершенно разные компании. Xiaomi базируется на интернете и мы точно не повторяем за Apple,

– рассказал Лей Цзюнь в одном из интервью Reuters.

У истоков Xiaomi стоят 7 великих людей, в том числе бывший топ-менеджер Google и друг Лей Цзюня – Линь Бинь. Он руководил разработкой MIUI с самого начала. Позже он возглавил команду, которая отвечает за интернет-сервисы и mi.com. Сейчас Линь Бинь также и президент корпорации.

Развитие Xiaomi можно сравнить с ростом Google, но только на стероидах. Китайская компания начинала с разработки прошивки для мобильных устройств – всем известной MIUI. Она должна была стать основой для будущих мобильных устройств. Первая версия оболочки появилась в конце лета 2010 года. В разработке принимали участие десятки людей, которые придумывали "интерфейс мечты" для смартфонов на базе операционной системы американского интернет-гиганта – Android. Получается, на создание первой версии MIUI было отведено всего три месяца, такой производительности труда можно только позавидовать.



Лей Цзюнь и Стив Возняк

Кстати, именно падение и неудачи, о которых мало кто знает, сыграли большую роль в успехе Лей Цзюня: чтобы избежать их, он пытался стать первым и подхватить "тренд до того, как это станет мейнстримом". Такое предположение в интервью The Wall Street Journal в 2015 году выразил нынешний глава Kingsoft Чжан Хунцзян.

Похожей точки зрения придерживался и Хьюго Барра, который до прихода в Xiaomi работал на Google. По словам бывшего топ-менеджера китайской компании (ее он покинул в 2017 году), главное – оказаться в нужное время и в нужном месте. "Тогда и море по колено, и свинья полетит – ну, если окажется в центре смерча". Смешно, но правда. Как и то, что несколько лет назад Лэй Цзюнь всерьез присматривался к Windows Phone, как к следующей цели. Тогда в поле зрения ненадолго появился Xiaomi Mi 4 с Windows 10, но, к счастью или к сожалению, быстро исчез.

Миллиардная выручка, миллионы проданных смартфонов, тысячи сотрудников – за 8 лет Лей Цзюнь достиг многого. Более того, кроме европейского рынка китайская компания серьезно думает над тем, чтобы адаптировать смартфоны для американских пользователей. Надеемся, что выпуск новых устройств не повлияет на качество продукции и вскоре Xiaomi сможет конкурировать с Apple, на основателя которой так стремился походить Лэй.

Senior team of Xiaomi. Публикация от leijun (@leijun_xiaomi) 14 Фев 2018 в 9:36 PST

