Кто займет должности новых министров: в "Слуге народа" назвали имена

Президентская партия "Слуга народа", что будет иметь в Верховной Раде IX созыва монобольшинство, обнародовала несколько имен министров нового правительства. Кабмин должны сформировать на первом заседании парламента.

Как рассказали в политсиле должность министра гуманитарной политики должна достаться Владимиру Бородянскому, пишет "Обозреватель".

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Владимир Бородянский / "Телекритика"

Что известно о Владимире Бородянском

Он родился в 1947 году в Новом Роздоле на Львовщине. Окончил финансово-экономический факультет Киевского национального экономического университета.

После учебы работал коммерческим директором газеты "Московский комсомолец в Украине". Кроме того, был в должности руководителя отдела по управлению медиа-активами в "Альфа-банка", где отвечал за реализацию бизнес-проектов "Новый канал", "Наше радио" и "Московский комсомолец в Украине".

Также ранее руководил холдингом StarLightMedia и был гендиректором телеканала СТБ, который принадлежит олигарху Виктору Пинчуку. В конце июля 2019 года Владимир Зеленский назначил Бородянского своим советником.

Вице-премьер-министром по вопросам информатизации станет Михаил Федоров.

Михаил Федоров / "Новое время"

Что известно о Михаиле Федорове

Федоров – украинский IT-предприниматель и основатель диджитал-агентства. Родился в 1991 году в городке Васильевка на Запорожье. Окончил Запорожский университет (факультет социологии и управления), в 2012 году его выбрали "студенческим мэром". Также во время студенчества начал крупнейшее в городе молодежное общественное движение "Актив-Z". Впоследствии еще окончил Высшую политическую школу, образовательную школу представителей НАТО в Украине, получал стипендию от ОБСЕ в рамках процессов мониторинга за экологией Запорожья.

С сентября 2018 года по декабрь 2018 года в рамках консалтинговой деятельности занимал должность операционного директора проекта "Суперлюди". Дважды уходил в нардепы (в 2014 году – от партии "5.10", в 2019-м – от "Слуги народа". В "Зе! Команде" он отвечал за диджитализацию, в частности за развитие социальных сетей (Telegram канал, Instagram и Facebook-сообщества, YouTube-каналы). Именно они обеспечили Зеленскому активность и поддержку среди молодежи.

Ранее Федоров предлагал внедрять цифровую систему на государственном уровне – оцифровывать ID-карты, медицину, сферу налогов и бизнеса и упростить все бюрократические процедуры. Также выступает за голосование в интернете.

У него есть жена Анастасия и дочь Мария.

Также стало известно, что Министерство образования возглавит Анна Новосад.



Анна Новосад / "Украинская правда"

Что известно об Анне Новосад

Это украинский общественный деятель в области образования, генеральный директор директората стратегического планирования и евроинтеграции Министерства образования и науки.

Родилась в 1990 году в городе Лажижин Винницкой области. Училась в Украинском гуманитарном лицее при КНУ имени Тараса Шевченко. Затем поступила в Национальный университет "Киево-Могилянская академия", где изучала политологию.

Получив в 2011 году степень бакалавра, поехала на учебу за границу. Когда была стипендиаткой Фонда Открытого Общества (Фонд Сороса), поступила в Университет Маастрихта в Нидерландах. Через два года получила степень магистра европейских студий. Также в рамках Украинской-Канадской Парламентской Программы стажировалась в аналитических центрах Испании и Чехии.

Должность же главы Министерства инфраструктуры должен занять Владислав Криклий.



Владислав Криклий / "Правовое поле"

Что известно о Владиславе Криклие

Родился 23 ноября 1986 года. Окончил факультет финансов Киевского Национального университета имени Тараса Шевченко. Является кандидатом экономических наук.

В 2014-2015 годах работал советником министра внутренних дел по вопросам внедрения информационных технологий. В 2015 году был заместителем начальника Департамента ГАИ МВД Украины и председателем Главного сервисного центра МВД Украины.

До начала работы в МВД работал в инвестиционно-банковской сфере, а также в компании Tickets.ua, занимающейся продажей билетов: от билетов на концерты в билеты на транспорт.

Владеет английским, польским и итальянским языками. Женат.

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Заметим, что должность министра внутренних дел еще обсуждают. В частности, президент Владимир Зеленский отметил, что хочет видеть новое лицо, но его одновременно интересуют профессиональные качества министра. Сейчас гарант обдумывает 4 кандидатуры, однако их имена неизвестны.

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