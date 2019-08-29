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      Хто займе посади нових міністрів: у "Слузі народу" назвали імена

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      У "Слузі народу" назвали імена нових міністрів
      У "Слузі народу" назвали імена нових міністрів / "112 Україна"

      Президентська партія "Слуга народу", що матиме у Верховній Ради IX скликання монобільшість, оприлюднила кілька імен міністрів нового уряду. Кабмін мають сформувати на першому засіданні парламенту.

      Як розповіли у політсилі посада міністра гуманітарної політики має дістатися Володимиру Бородянському, пише "Обозреватель". 

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      Володимир Бородянський, Кабмін, Міністерство гуманітарної політики, уряд, Слуга народу
      Володимир Бородянський / "Телекритика"

      Що відомо про Володимира Бородянського

      Він народився у 1947 році у Новому Роздолі на Львівщині. Закінчив фінансово-економічний факультет Київського національного економічного університету.

      Після навчання працював комерційним директором газети "Московський комсомолець в Україні". Крім того, був на посаді керівника відділу з управління медіа-активами в "Альфа-банку", де відповідав за реалізацію бізнес-проектів "Новий канал", "Наше радіо" та "Московський комсомолець в Україні".

      Також раніше керував холдингом StarLightMedia та був гендиректором телеканалу СТБ, який належить олігарху Віктору Пінчуку. Наприкінці липня 2019 року Володимир Зеленський призначив Бородянського своїм радником.

      Віце-прем'єр-міністром з питань інформатизації стане Михайло Федоров.

      Михайло Федоров, Кабмін, Віце-прем'єр-міністр з питань інформатизації , уряд, Слуга народу
      Михайло Федоров / "Новое время"

      Що відомо про Михайла Федорова

      Федоров – український IT-підприємець і засновник діджитал-агенції. Народився у 1991 році в містечку Василівка на Запоріжжі. Закінчив Запорізький університет (факультет соціології та управління), в 2012 році його обрали "студентським мером". Також під час студентства започаткував найбільший у місті молодіжний громадський рух "Актив-Z". Згодом ще закінчив Вищу політичну школу, освітню школу представників НАТО в Україні, отримував стипендію від ОБСЄ в рамках процесів моніторингу за екологією Запоріжжя. 

      З вересня 2018-го року по грудень 2018 року у межах консалтингової діяльності обіймав посаду операційного директора проекту "Суперлюди".  Двічі йшов у нардепи (у 2014 році – від партії "5.10", у 2019-му – від "Слуги народу". У "Зе! Команді" він відповідав за діджиталізацію, зокрема за розвиток соціальних мереж (Telegram-канал, Instagram та Facebook-спільноти, YouTube-канали). Саме вони забезпечили Зеленському активність та підтримку серед молоді.

      Раніше Федоров пропонував впроваджувати цифрову систему на державному рівні – відцифрувати ID-картки, медицину, сферу податків і бізнесу та спростити всі бюрократичні процедури. Також виступає за голосування в інтернеті.

      Має дружину Анастасію та доньку Марію.

      Також стало відомим, що Міністерство освіти очолить Анна Новосад. 

      Анна Новосад, Кабмін, Міністерство освіти , уряд, Слуга народу
      Анна Новосад / "Українська правда"

      Що відомо про Анну Новосад

      Це українська громадська діячка у галузі освіти, генеральний директор директорату стратегічного планування та євроінтеграції Міністерства освіти та науки.

      Народилася у 1990 році у місті Лажижин на Вінниччині. Навчалась в Українському гуманітарному ліцеї при КНУ імені Тараса Шевченка. Потім вступила до Національного університету "Києво-Могилянська академія", де вивчала політологію.

      Здобувши в 2011 році ступінь бакалавра, поїхала на навчання за кордон.Коли була стипендіаткою Фонду Відкритого Суспільства (Фонду Сороса), вступила до Університету Маастрихту в Нідерландах. Через два роки отримала ступінь магістра з європейських студій. Також у рамках Українсько-Канадської Парламентської Програми стажувалась в аналітичних центрах Іспанії та Чехії.

      Посаду ж голови Міністерства інфраструктури має посісти Владислав Криклій.

      Владислав Криклій, Кабмін, Міністерство інфраструктури , уряд, Слуга народу
      Владислав Криклій / "Правове поле"

      Що відомо про Владислава Криклія

      Народився 23 листопада 1986 року. Закінчив факультет фінансів Київського Національного університету імені Тараса Шевченка. Є кандидатом економічних наук.

      У 2014−2015 роках працював радником міністра внутрішніх справ з питань впровадження інформаційних технологій. У 2015 році був заступником начальника Департаменту ДАІ МВС України та головою Головного сервісного центру МВС України.

      До початку роботи в МВС працював в інвестиційно-банківській сфері, а також в компанії Tickets.ua, що займається продажем квитків: від квитків на концерти до білетів на транспорт.

      Володіє англійською, польською та італійською мовами. Є одруженим.

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      Зауважимо, що посаду міністра внутрішніх справ ще обговорюють. Зокрема, президент Володимир Зеленський зауважив, що хоче бачити нове обличчя, але його водночас цікавлять професійні якості міністра. Наразі гарант обдумує 4 кандидатури, однак їхні імена є невідомими.

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      Теги: Новини України Слуга народу Кабінет Міністрів України Верховна Рада
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