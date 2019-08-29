Хто займе посади нових міністрів: у "Слузі народу" назвали імена

Президентська партія "Слуга народу", що матиме у Верховній Ради IX скликання монобільшість, оприлюднила кілька імен міністрів нового уряду. Кабмін мають сформувати на першому засіданні парламенту.

Як розповіли у політсилі посада міністра гуманітарної політики має дістатися Володимиру Бородянському, пише "Обозреватель".

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Володимир Бородянський / "Телекритика"

Що відомо про Володимира Бородянського

Він народився у 1947 році у Новому Роздолі на Львівщині. Закінчив фінансово-економічний факультет Київського національного економічного університету.



Після навчання працював комерційним директором газети "Московський комсомолець в Україні". Крім того, був на посаді керівника відділу з управління медіа-активами в "Альфа-банку", де відповідав за реалізацію бізнес-проектів "Новий канал", "Наше радіо" та "Московський комсомолець в Україні".



Також раніше керував холдингом StarLightMedia та був гендиректором телеканалу СТБ, який належить олігарху Віктору Пінчуку. Наприкінці липня 2019 року Володимир Зеленський призначив Бородянського своїм радником.

Віце-прем'єр-міністром з питань інформатизації стане Михайло Федоров.



Михайло Федоров / "Новое время"

Що відомо про Михайла Федорова

Федоров – український IT-підприємець і засновник діджитал-агенції. Народився у 1991 році в містечку Василівка на Запоріжжі. Закінчив Запорізький університет (факультет соціології та управління), в 2012 році його обрали "студентським мером". Також під час студентства започаткував найбільший у місті молодіжний громадський рух "Актив-Z". Згодом ще закінчив Вищу політичну школу, освітню школу представників НАТО в Україні, отримував стипендію від ОБСЄ в рамках процесів моніторингу за екологією Запоріжжя.



З вересня 2018-го року по грудень 2018 року у межах консалтингової діяльності обіймав посаду операційного директора проекту "Суперлюди". Двічі йшов у нардепи (у 2014 році – від партії "5.10", у 2019-му – від "Слуги народу". У "Зе! Команді" він відповідав за діджиталізацію, зокрема за розвиток соціальних мереж (Telegram-канал, Instagram та Facebook-спільноти, YouTube-канали). Саме вони забезпечили Зеленському активність та підтримку серед молоді.



Раніше Федоров пропонував впроваджувати цифрову систему на державному рівні – відцифрувати ID-картки, медицину, сферу податків і бізнесу та спростити всі бюрократичні процедури. Також виступає за голосування в інтернеті.

Має дружину Анастасію та доньку Марію.

Також стало відомим, що Міністерство освіти очолить Анна Новосад.



Анна Новосад / "Українська правда"

Що відомо про Анну Новосад

Це українська громадська діячка у галузі освіти, генеральний директор директорату стратегічного планування та євроінтеграції Міністерства освіти та науки.

Народилася у 1990 році у місті Лажижин на Вінниччині. Навчалась в Українському гуманітарному ліцеї при КНУ імені Тараса Шевченка. Потім вступила до Національного університету "Києво-Могилянська академія", де вивчала політологію.

Здобувши в 2011 році ступінь бакалавра, поїхала на навчання за кордон.Коли була стипендіаткою Фонду Відкритого Суспільства (Фонду Сороса), вступила до Університету Маастрихту в Нідерландах. Через два роки отримала ступінь магістра з європейських студій. Також у рамках Українсько-Канадської Парламентської Програми стажувалась в аналітичних центрах Іспанії та Чехії.

Посаду ж голови Міністерства інфраструктури має посісти Владислав Криклій.



Владислав Криклій / "Правове поле"

Що відомо про Владислава Криклія

Народився 23 листопада 1986 року. Закінчив факультет фінансів Київського Національного університету імені Тараса Шевченка. Є кандидатом економічних наук.

У 2014−2015 роках працював радником міністра внутрішніх справ з питань впровадження інформаційних технологій. У 2015 році був заступником начальника Департаменту ДАІ МВС України та головою Головного сервісного центру МВС України.

До початку роботи в МВС працював в інвестиційно-банківській сфері, а також в компанії Tickets.ua, що займається продажем квитків: від квитків на концерти до білетів на транспорт.

Володіє англійською, польською та італійською мовами. Є одруженим.

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Зауважимо, що посаду міністра внутрішніх справ ще обговорюють. Зокрема, президент Володимир Зеленський зауважив, що хоче бачити нове обличчя, але його водночас цікавлять професійні якості міністра. Наразі гарант обдумує 4 кандидатури, однак їхні імена є невідомими.