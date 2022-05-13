Кучма, Ющенко и Порошенко обратились к миру, чтобы спасли людей из "Азовстали"

Экспрезиденты Украины Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко обратились к государствам-членам Европейского Союза, Соединенным Штатам Америки, Канаде, Китаю, Турции, а также ООН с призывом спасти защитников "Азовстали".

Письмо с текстом заявления было опубликовано президентами, а также их представителями. Главный месседж – помочь украинским властям в вопросе спасения украинцев, которые цинично уничтожают по приказу российского диктатора Путина.

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О чем идет речь в обращении к мировым лидерам

Второй, третий и пятый Президенты Украины – Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко, призвали политическое и дипломатическое руководство всего мира помочь украинским властям спасти жизнь гражданских и военных украинцев, которых на территории завода "Азовсталь" по приказу Путина пытаются уничтожить российские войска .

Такая шокирующая жестокость рашистов лишена всякого военного смысла. Город Мариуполь практически полностью разрушен российской армией, которая сейчас пытается скрывать следы своих преступлений,

– говорится в заявлении.

Президенты подчеркнули, что чрезвычайные мужество и героизм украинских воинов-защитников города поразили не только Украину, а весь мир, добавили, что батальон "Азов", морпехи и пограничники уже вошли в историю.

Их военный подвиг беспрецедентен. И это наши национальные герои, самоотверженные, смелые, патриотические,

– подчеркнули они.

По мнению бывших лидеров Украины, сейчас уже речь не идет о равном или неравном бое. На виду всего мира происходит попытка кровавой мести и расправы россиян над теми, кто, хотя и находится в окружении, но победил их силой духа и силой воли.

Следовательно, они призвали каждого присоединиться к тому, чтобы спасти жизнь героических украинцев.

"На вас с надеждой смотрят десятки миллионов украинцев, вашему удачному посредничеству с благодарностью будут аплодировать все народы цивилизованного мира",

– подчеркивают подписанты.



Кучма, Ющенко и Порошенко обратились к миру, чтобы спасли людей из "Азовстали": текст заявления / Фото Дарка Олифер

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