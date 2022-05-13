Кучма, Ющенко и Порошенко обратились к миру, чтобы спасли людей из "Азовстали"
Источник:Дарка Олифер в фейсбуке
Экспрезиденты Украины Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко обратились к государствам-членам Европейского Союза, Соединенным Штатам Америки, Канаде, Китаю, Турции, а также ООН с призывом спасти защитников "Азовстали".
Письмо с текстом заявления было опубликовано президентами, а также их представителями. Главный месседж – помочь украинским властям в вопросе спасения украинцев, которые цинично уничтожают по приказу российского диктатора Путина.
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О чем идет речь в обращении к мировым лидерам
Второй, третий и пятый Президенты Украины – Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко, призвали политическое и дипломатическое руководство всего мира помочь украинским властям спасти жизнь гражданских и военных украинцев, которых на территории завода "Азовсталь" по приказу Путина пытаются уничтожить российские войска .
Такая шокирующая жестокость рашистов лишена всякого военного смысла. Город Мариуполь практически полностью разрушен российской армией, которая сейчас пытается скрывать следы своих преступлений,
– говорится в заявлении.
Президенты подчеркнули, что чрезвычайные мужество и героизм украинских воинов-защитников города поразили не только Украину, а весь мир, добавили, что батальон "Азов", морпехи и пограничники уже вошли в историю.
Их военный подвиг беспрецедентен. И это наши национальные герои, самоотверженные, смелые, патриотические,
– подчеркнули они.
По мнению бывших лидеров Украины, сейчас уже речь не идет о равном или неравном бое. На виду всего мира происходит попытка кровавой мести и расправы россиян над теми, кто, хотя и находится в окружении, но победил их силой духа и силой воли.
Следовательно, они призвали каждого присоединиться к тому, чтобы спасти жизнь героических украинцев.
"На вас с надеждой смотрят десятки миллионов украинцев, вашему удачному посредничеству с благодарностью будут аплодировать все народы цивилизованного мира",
– подчеркивают подписанты.
Кучма, Ющенко и Порошенко обратились к миру, чтобы спасли людей из "Азовстали": текст заявления / Фото Дарка Олифер
Новости из "Азовстали": коротко
- Украинская сторона пытается эвакуировать из "Азовстали" медиков, а также раненых и гражданских. Всего известно о планах вывезти около 500 человек. Для этого представители нашего государства активно проводят переговоры с Россией.
- Отец защитника Мариуполя обратился к президенту Турции Реджепу Эрдогану. Он отметил, что Украине сейчас необходим герой, который позволит спасти родных из ловушки в "Азовстале". Мужчина обратился к главе страны как отец к отцу, прося его помочь в экстракции военных.
- Ирина Верещук рассказала, что Украина ведет договоренности об эвакуации 38 раненых бойцов из "Азовстали". Она попросила политиков, журналистов, а также общественных деятелей воздержаться от комментариев, поскольку они могут дезинформировать общество и навредить самому процессу переговоров.
- С просьбой о помощи защитники Мариуполя обратились и к предпринимателю Илону Маску в твиттере.
- Тем временем на "Азовсталь" продолжают сбрасывать бомбы. В сеть выложили видео, на котором можно увидеть как снаряды один за другим бьют по металлургическому комбинату.
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