"Куда детвору девать": эвакуированных в РФ с Донбасса бросают на произвол судьбы – видеофакт
Источник:Денис Казанський в телеграме
Оккупанты на Донбассе 18 февраля начали "эвакуацию" местных в Россию в Ростовскую область. Людям обещали комфортные условия поселения, но в результате их привезли и бросили.
Больше тридцати автобусов с женщинами, стариками и детьми всю ночь простояли в поселке Красный Десант Неклиновского района Ростовской области. Первые автобусы с украинцами начали прибывать еще до полуночи.
Сотни людей, среди которых младенец, ждут в автобусах
На пограничном переходе "Матвеев Курган" беженцев пересаживали в автобусы. Тогда направляли в Неклиновский район, где должны были организовать пункты временного размещения.
Но к утру сотни людей, включая младенцев, так и оставались в автобусах.
В России людям с оккупированного Донбасса размещение не предлагают / Фото из фейсбука Елены Романовой
Сотни беженцев с ночи стоят в автобусах в Красном Десанте под Таганрогом. Их никто не принимает, дети 12 часов без горячего питания. Туалет – в полях. У младенцев заканчивается смесь. Ростовская область не готова к приему беженцев. Люди говорят: лучше бы пересидели в подвалах,
– сообщали российские СМИ.
Люди провели в холодных автобусах всю ночь / Фото из фейсбука Елены Романовой
При этом говорится, что один автобус стоял в поле, потому что закончился бензин, люди переживают за родных, а дети замерзают.
Людей с Донбасса бросили в России: смотрите видео
Что известно об "эвакуации" на оккупированном Донбассе
- Российские оккупанты на Донбассе продолжают прибегать к провокациям. В частности, одной из них стало объявление об "эвакуации" 18 февраля. Людей обещали вывезти в Россию и якобы разместить в хороших условиях.
- Террористы распространяли фейки, что якобы Украина собирается наступать. Люди в панике образовывали очереди. Первыми вывозили детей-сирот и старших людей.
- Боевики заявляли, что автобусами с оккупированных территорий Донбасса уже вывезли больше 6 тысяч жителей. Россия планирует привлечь к "эвакуации" еще и железнодорожный транспорт.