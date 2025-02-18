Биткоин – демократия или диктатура? Кто решает, куда пойдет рынок

Мир криптовалют долгое время считался символом финансовой свободы, независимости и децентрализации. Биткоин, как первая и самая популярная цифровая валюта, обещает стать альтернативой традиционной финансовой системе, свободной от влияния правительств, банков и крупных корпораций.

Но действительно ли он остается воплощением этих идеалов, или его рынок давно контролируется узким кругом влиятельных игроков – читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

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Трамп и криптовалюты: свобода или скрытый контроль?

С возвращением Дональда Трампа в Белый дом криптоиндустрия получила новый толчок к развитию. 23 января он подписал указ, направленный на стимулирование развития криптовалютной индустрии в США. Основные положения документа предусматривают:

создание благоприятной регуляторной среды для цифровых активов;

формирование национального резерва криптовалют;

защиту разработчиков и майнеров от преследований за использование блокчейн-технологий;

полный запрет CBDC (цифрового доллара), что ослабляет влияние центробанков на рынок.

Этот шаг имеет потенциал сделать США лидером в сфере криптовалют, однако аналитики предостерегают: инициативы Трампа могут стать механизмом контроля над рынком. В частности, его команда разрабатывает законопроект Financial Stability Act of 2025, который предусматривает обязательную идентификацию пользователей криптовалютных бирж, установление лимитов на транзакции, а также введение строгих правил для криптоплатформ.

Поэтому хотя Трамп поддерживает криптовалютную отрасль, он также может способствовать централизации контроля над ней.

Криптокиты и крупные фонды: есть ли место для мелких инвесторов?

Идея децентрализации криптовалютного рынка под угрозой не только из-за политиков, но и из-за крупных частных инвесторов. Венчурные фонды, хедж-фонды и криптобиржи часто контролируют ликвидность, используя свой капитал для манипуляции рынком.

Например, известный случай, когда Andreessen Horowitz владел 4% голосов в Uniswap, что позволило ему самостоятельно принимать решения по развитию платформы. Другие крупные игроки, такие как Binance и Coinbase, также могут существенно влиять на курсы криптовалют, блокировать транзакции или даже замораживать активы.

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Особой проблемой остается "манипуляция китов" – когда крупные владельцы BTC намеренно осуществляют массовые закупки или продажи, создавая резкие колебания курса. Это оставляет мелких инвесторов без возможности прогнозировать движение рынка.

ETF BlackRock: прорыв или начало централизации?

В январе BlackRock, крупнейшая инвестиционная компания в мире, запустила биткоин-ETF. Это стало историческим шагом для криптоиндустрии, ведь легализовало BTC в глазах традиционных инвесторов. Преимущества ETF:

массовая адаптация BTC в финансовой сфере;

привлечение крупных игроков с фондового рынка;

рост ликвидности и стабильности рынка.

Однако есть и существенные риски: концентрация BTC в руках крупных корпораций, потеря первоначальной миссии биткоина как альтернативной валюты, а также возможное влияние правительств на ETF через регуляцию фондовых рынков.

Сторонники децентрализации опасаются, что биткоин станет обычным финансовым активом, контролируемым корпорациями, а не инструментом свободы.

Как ограничить влияние крупных игроков?

Чтобы уменьшить контроль криптокитов и корпораций над рынком, эксперты предлагают несколько решений.

Квадратичное голосование – каждый дополнительный голос владельца токенов имеет меньший вес.

– каждый дополнительный голос владельца токенов имеет меньший вес. Делегированное голосование – пользователи передают свои голоса доверенным экспертам.

– пользователи передают свои голоса доверенным экспертам. Голосование с учетом времени – долгосрочные владельцы получают больше влияния.

– долгосрочные владельцы получают больше влияния. Двойное управление – сочетание централизованных и децентрализованных решений.

– сочетание централизованных и децентрализованных решений. Прозрачность – открытый доступ к информации о крупных транзакциях.

Если эти механизмы будут введены, рынок станет более демократичным, а спекулятивное влияние китов уменьшится.

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Будущее биткоина: какие вызовы стоят перед криптовалютой?

Биткоин колеблется между двумя крайностями – он остается символом финансовой свободы, но в то же время становится инструментом крупных корпораций и политиков. Трамп поддерживает криптовалютную отрасль, но его действия могут лишь усилить контроль над ней. BlackRock постепенно интегрирует BTC в традиционный финансовый мир. А криптокиты продолжают манипулировать рынком.

Биткоин сталкивается с рядом серьезных вызовов.

Проблема масштабируемости – без внедрения Lightning Network транзакции остаются медленными и дорогими.

– без внедрения Lightning Network транзакции остаются медленными и дорогими. Энергопотребление – высокие затраты электроэнергии могут привести к экологическим ограничениям.

– высокие затраты электроэнергии могут привести к экологическим ограничениям. Конкуренция с CBDC и стейблкоинами – государственные цифровые валюты могут вытеснить BTC из многих сфер.

В то же время растущая регуляция, централизация рынка и участие политиков создают дополнительную неопределенность.

Может ли биткоин вернуть себе полную децентрализацию? Это зависит от того, будут ли введены новые механизмы управления. А пока криптовалюта остается между двумя огнями – обещанием свободы и реальностью централизации.