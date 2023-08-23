Путин сейчас очень нервный: куда мог исчезнуть Песков после заявления о выборах в России
Рупор кремлевского диктатора Владимира Путина больше двух недель не появляется на публике. Перед своим исчезновением Дмитрий Песков прославился одиозным заявлением по поводу предстоящих выборов в России, которые состоятся в 2024 году.
В интервью спикер Кремля сказал, что президентские выборы в стране-агрессорке "не совсем демократия, а дорогостоящая бюрократия". Российский политтехнолог Аббас Галлямов рассказал 24 Каналу, что эта фраза очень рискованная и за нее можно попасть в опалу.
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Последний брифинг Песков провел 4 августа, а через два дня спустя вышла публикация в газете The New York Times, где он выразил "уверенность" в переизбрании Путина президентом. Сетью быстро начали распространяться слухи об исчезновении спикера российского узурпатора. Впоследствии так называемая журналистка Ксения Собчак сообщила, что Песков в отпуске и вернется к рабочим обязанностям уже 23 августа.
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Исчезновение Пескова кардинально ничего не изменит
Как заметил российский политтехнолог, Путин сейчас очень нервный. "Доброжелатели" Пескова могли "правильно" подать эти слова узурпатору и поэтому он мог рассердиться.
Однако не исключено, что у него действительно отпуск, ведь август – это сезон отпусков. Все, что нам остается, как и в случае с Евгением Пригожиным, ждать и наблюдать,
– сказал Галлямов.
По его словам, Песков не та фигура, исчезновение которой что-то кардинально изменит. Другое дело Пригожин, имеющий ЧВК "Вагнера" – самое боеспособное военное подразделение в России. В условиях войны это серьезное дело.
Провокационное заявление Пескова
- Недавно Песков анонсировал победу Путина на президентских выборах в 2024 году. Кремлевский муртад во время разговора с западным медиа заявил, что Путина снова изберут президентом государства-террориста. Он получит 90% голосов.
- Политолог Андрей Вигиринский предположил, что своим заявлением Песков, вероятно, "сжег" свежий "темник". К тому же, выборы в России, судя по всему, пройдут в один тур при отсутствии кандидатов для второго.
- В этом интервью он также заявил о желании России контролировать украинские регионы, которые ранее вписали в российскую конституцию. Более того, по его словам, в стране-террористке не видят оснований для мирного соглашения с Украиной, и пригрозили "продолжать операцию в обозримом будущем".