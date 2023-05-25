У Зеленского рассказали, куда "исчез" Залужный
Российская пропаганда на фоне неудач на фронте и самоликвидации собственной авиации придумала байку, которая удивила нелепостью. Они заявили о якобы "исчезновении" Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Валерия Залужного.
В первую очередь это демонстрирует отсутствующий интеллектуальный уровень России, а Украине стоит меньше учитывать подобные выдумки врага, ведь у нас есть первоочередные вопросы на повестке дня. Об этом 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.
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Россия до сих пор пытается зайти в информационную повестку, для этого придумывает фейки, в том числе и про Валерия Залужного, которые впоследствии перепечатывают всевозможные издания.
Этой темы для обсуждения реально нет. Мы вместо того, чтобы обсуждать, что нам нужно увеличить для контрнаступления, где мы можем что-то сделать, чтобы уменьшить влияние на глобальный рынок России, санкции, трибунал и т.д., мы с вами обсуждаем есть ли на рабочем месте Валерий Залужный,
– прокомментировал Подоляк.
У российского фейка единственная цель
Отметим, что 24 мая состоялась официальная ставка Верховного Главнокомандующего, где генерал Залужный с руководителями других направлений и силовых структур докладывал Верховному Главнокомандующему.
Подобные российские фейки, например, о ранениях Залужного омрачают другие важные информационные поводы, это их основная цель, подчеркнул Подоляк.
Они насыщают не только наше, но и западное пространство подобными отсутствующими информационными поводами. Давайте не кормить кроликов,
– подчеркнул политик.
Россияне пытаются инициировать определенную информационную волну, чтобы Украина оправдывалась. Тогда бы все снова начали говорить, что она доминирует, дает информационные поводы. Украине стоит стать субъектом не только в глобальной политике, но и в дипломатии, корректно реагировать на все, что появляется в информационном пространстве. В первую очередь наше государство должно сосредоточиться на своей повестке дня, собственных инициативах и действиях.
Сам Валерий Залужный на подобную дезинформацию реагирует с улыбкой. Якобы если бы он реагировал на каждый подобный фейк, ему бы некогда было работать.
Подоляк раскрыл детали о контрнаступлении: смотреть видео
От бессилия россияне начали генерировать ложь о Залужном
- Анна Маляр еще 20 мая заверила всех, что генерал Залужный на работе и продолжает выполнять свои задачи. А информационная технология противника направлена на деморализацию украинской армии.
- Более того, россияне пошли дальше и придумали ложь о травме Валерия Залужного. Секретарь РНБО Алексей Данилов потроллил оккупанта и добавил, что подобными фейками россияне пытаются перебить позор про Белгород.
- Также в сети начали появляться видео и фото с генералом, на которых видно улыбающегося Главнокомандующего, который находится на рабочем месте и работает над своими обязанностями.