У Зеленского рассказали, куда "исчез" Залужный

Российская пропаганда на фоне неудач на фронте и самоликвидации собственной авиации придумала байку, которая удивила нелепостью. Они заявили о якобы "исчезновении" Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Валерия Залужного.

В первую очередь это демонстрирует отсутствующий интеллектуальный уровень России, а Украине стоит меньше учитывать подобные выдумки врага, ведь у нас есть первоочередные вопросы на повестке дня. Об этом 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

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Россия до сих пор пытается зайти в информационную повестку, для этого придумывает фейки, в том числе и про Валерия Залужного, которые впоследствии перепечатывают всевозможные издания.

Этой темы для обсуждения реально нет. Мы вместо того, чтобы обсуждать, что нам нужно увеличить для контрнаступления, где мы можем что-то сделать, чтобы уменьшить влияние на глобальный рынок России, санкции, трибунал и т.д., мы с вами обсуждаем есть ли на рабочем месте Валерий Залужный,

– прокомментировал Подоляк.

У российского фейка единственная цель

Отметим, что 24 мая состоялась официальная ставка Верховного Главнокомандующего, где генерал Залужный с руководителями других направлений и силовых структур докладывал Верховному Главнокомандующему.

Подобные российские фейки, например, о ранениях Залужного омрачают другие важные информационные поводы, это их основная цель, подчеркнул Подоляк.

Они насыщают не только наше, но и западное пространство подобными отсутствующими информационными поводами. Давайте не кормить кроликов,

– подчеркнул политик.

Россияне пытаются инициировать определенную информационную волну, чтобы Украина оправдывалась. Тогда бы все снова начали говорить, что она доминирует, дает информационные поводы. Украине стоит стать субъектом не только в глобальной политике, но и в дипломатии, корректно реагировать на все, что появляется в информационном пространстве. В первую очередь наше государство должно сосредоточиться на своей повестке дня, собственных инициативах и действиях.

Сам Валерий Залужный на подобную дезинформацию реагирует с улыбкой. Якобы если бы он реагировал на каждый подобный фейк, ему бы некогда было работать.

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