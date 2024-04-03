Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, заметив, что если бы в 2023 году Украина получила все, что ей обещали, то сейчас мы бы уже были в Крыму. Но в реальности ситуация оказалась совсем другой.

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Куда могут двигаться оккупанты

Вооруженные Силы не получили того, что было обещано, в частности авиации и амуниции для четырех бригад. Об этом еще раньше говорил Президент Украины. Поэтому за 2023 год украинские военные сделали максимум, учитывая условия, в которых находились.

Но планы остались. Поэтому, получив нужное оружие, Украина однозначно выполнит свои задачи. Общее направление – это Крым, а дальше – Донбасс. Но все будет зависеть от средств,

– рассказал Роман Свитан.

То же самое касается россиян. Все свои главные направления они выбирают в соответствии с основными документами, в частности Конституцией. Стоит подчеркнуть, что они нивелировали ее, когда внесли туда 5 украинских областей. Поэтому в российском "правовом поле" очерчены все цели вражеской армии.

Россияне будут пытаться вытеснить наши войска за пределы Луганской, Донецкой областей. Далее – Запорожская и Херсонская. Но до границ всех этих областей, как до Киева рачки,

– прокомментировал военный эксперт.

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Для других направлений нет сил

У врага есть полумиллионная армия, которая растянута на 1500 километров фронта, если считать от Керчи, через Мелитополь и так далее на глубину 100 километров. Эта армия может только пытаться удерживать всю территорию, а если и захочет двигаться, то только недалеко от российской границы. То есть говорится только о Луганской и Донецкой областях.

Для других действий, в частности для наступления на соседние страны, российская армия не подготовлена. Тогда надо выводить полмиллиона из Украины и куда-то перебрасывать. Сил и средств для выполнения задач на других направлениях нет,

– подчеркнул полковник запаса ВСУ.

Но стоит помнить, что враг не руководствуется логикой, поэтому точно предусмотреть все действия очень сложно. Иногда, противник принимает спонтанные решения, сам не понимая для чего это делает.

Поэтому, судя по военной логике, если наступать, то разве через полгода и только в направлении Луганской и Донецкой областей. Нигде другое этого сделать они не смогут,

– подытожил Роман Свитан.

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