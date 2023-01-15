Осталось единственное задание, – полковник ВСУ объяснил, куда Россия направила все силы

В российской армии осталась единственная задача на фронте. Собственно, для ее выполнения она и направила все свои силы.

Такое мнение 24 Канала озвучил военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. Военный обозреватель Роман Бочкала ранее рассказал о том, что никакого окружения Соледара не будет.

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Единственная задача – взятие Донбасса

Свитан рассказал, что единственная задача россиян – это взятие Донбасса. Ее они и пытаются выполнить. Вбросы о наступлениях из Беларуси, на Харьков – это все информационные ловушки. Все усилия армии, руководства – на Донбасс. Они выполняют определенные действия, где это позволяет оперативно-тактическая обстановка, рельеф, наши позиции, их силы.

Есть примерно 4 направления, где они пытаются продвинуться и выполнять наступательные действия,

– отметил военный эксперт.

Направления наступления россиян

Он продолжил, что эти 4 направления – это:

Лиманский. Они двигаются в сторону Лимана из Кременной, где перед Торским натыкаются на наш укрепрайон. Россияне боятся наступления ВСУ на Кременную, потому что понимают важность дороги Р-22 – единственного логистического пути для Попаснянской группировки.

Бахмутский. Наступления на Соледар и т.д.

Авдеевский. Самое горячее направление уже 9 лет. Там у ВСУ сильный гарнизон, который усилен артиллерией 155 мм, HIMARS.

Угледарский. Здесь россияне стремятся выйти на Курахово, Покровск, пытаясь зайти в тыл нашей Бахмутской группировке.

"Эти направления понятны, прогнозируемы и в принципе возможны с теми силами и средствами, которые есть у россиян. Наши войска, конечно, все это отслеживают, выполняют определенные контрнаступательные действия, в основном пока в режиме активной обороны", – отметил летчик-инструктор.

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Наступление ВСУ на Кременную

По его словам, деоккупация Кременной позволила бы ВСУ контролировать дорогу Р-22. После того, как ВСУ деоккупировали Купянск, теперь из Валуек поставка в группировку возле Бахмута идет через Кременную. Если Россия потеряет Кременную, то поставки придется налаживать из Ростова через Мариуполь.

Однако Ростовское направление снабжает еще и Запорожский фронт и часть южного Донецкого фронта. Поэтому на Ясиноватской группировке останется меньше сил и средств. Почему ВСУ и пытаются выйти на Кременную, потому что такой асимметричный удар по российской группировке в районе Бахмута, ударит по Ясиноватской группировке,

– подчеркнул полковник ВСУ в запасе.

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