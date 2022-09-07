Дальше Мелитополя третий армейский корпус не зайдет: Жданов объяснил важность города

Кремль бросил в Украину свой недавно сформированный третий армейский корпус. Пока маловероятно, что это формирование пойдет дальше от Мелитополя.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. Он считает, что третий армейский корпус не решает проблему российских оккупантов.

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"Оккупанты хотят усиливать два направления"

Жданов отметил, что часть третьего армейского корпуса появилась на Юге Украины. Согласно сообщениям российских СМИ, оккупанты из этого корпуса находятся в районе Мелитополя, также они сейчас будут передвигаться из Ростова в Донецк.

Они хотят усиливать два направления. Хотят укрепить Мелитополь и усилить действия частных компаний, то есть наемников на Донецком направлении, в частности, Бахмутское и Авдеевское направления,

– сказал военный эксперт.

По его словам, на Бахмутском и Авдеевском направлениях до сих пор идут атаки со стороны российских войск. Вражеские наемники ни дня не прекращают там своих атак.

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Чем важен Мелитополь

Жданов считает, что третий армейский корпус не решает проблему россиян. Если бы они его применили на одном направлении, возможно, было бы какое-то усиление их действий.

Поскольку они его распылили по разным, то толку не будет. И, на мой взгляд, он дальше от Мелитополя вряд ли уйдет,

– отметил он.

Военный эксперт отметил, что захватчики боятся, чтобы Вооруженные Силы Украины не начали движение в сторону этого города. Ведь Мелитополь – это ключ к Югу Украины.

Мелитополь, объяснил Жданов, решает сразу несколько вопросов. В частности, вопросы Запорожской и Херсонской областей. И что самое главное – он решает вопрос прекращения сухопутного коридора в Крым.

Третий армейский корпус в Украине: что известно

В Украину перебрасывают добровольческие батальоны, входящие в состав 3-го армейского корпуса россии. В американском Институте изучения войны считают, что их используют для возобновления наступления.

Известно, что третий армейский корпус был сформирован только недавно специально для участия в боевых действиях на территории Украины.

В Генеральном штабе ВСУ заявили, что российские оккупанты перегруппируют третий армейский корпус на оккупированную часть Запорожья. Враг планирует там идти в наступление.

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