Куда "перетекают" россияне из-под Авдеевки: обзор фронта от Свитана
После захвата Авдеевки российская армия концентрирует основные усилия на другом направлении. Туда противник перемещает свои силы.
Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан отметил в сводке для 24 Канала, что у россиян еще остался определенный наступательный потенциал с зимы.
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Куда Россия перетягивает силы из-под Авдеевки
Свитан отметил, что в районе Авдеевки сейчас стабилизируется линия фронта. Оккупанты перемещают свои силы оттуда на другое направление. В свое время противник собрал возле города около 40 тысяч военных, из которых принимали непосредственное участие примерно 15 тысяч.
Эти части сейчас действительно перетекают в сторону Марьинки, общее направление на Курахово,
– сказал полковник запаса.
По его словам, захватчики пытались двигаться вдоль дороги от Марьинки на Курахово и уперлись в нашу оборону в районе Георгиевки. Далее они пробовали двигаться на юг – в сторону Победы, на север – до Красногоровки. Их там также остановили.
Он добавил, что там сейчас тоже формируется линия фронта. Однако у россиян еще остался наступательный потенциал с зимы, поэтому они попытаются выровнять линию фронта по уровню Георгиевка – Угледар. Однако, вероятнее всего, она примерно такой и останется на Востоке.
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Есть 2 условия для наступательных действий ВСУ
Полковник запаса считает, что у наших воинов есть возможность в этом году двинуться в сторону Крыма, но только после прибытия авиации в достаточном количестве. Единственное, что точно можно выполнять – это некоторые тактические операции, например, на восточном фронте, чтобы занять лучшие оборонительные позиции.
Он объяснил, что это может быть как управляемый отход, так и наступление, чтобы занять высоты для удержания фронта в лучших позициях. Но выполнять какие-либо наступательные действия на Донбассе не будет никакой возможности, пока не освободим Крым.
В то же время военный эксперт отметил, что в случае прибытия хотя бы одной бригады самолетов можно планировать продолжение наступательных операций в сторону Токмака, Мелитополя.
Левый берег сейчас одно из основных направлений, которое мы можем развить,
– заявил Свитан.
Однако, по его словам, форсировать Днепр без серьезной поддержки западных самолетов просто невозможно. Авиация, вероятно, подойдет на середину – конец весны, либо начало лета. Все будет зависеть от ее количества. 1 – 2 эскадрильи не решат вопрос, если же будет до 40 самолетов, то мы сможем начать стратегические действия.
Свитан отметил, что для выполнения этой задачи надо достаточно сил и средств. Поэтому Украине очень нужно получить 60 миллиардов долларов от США. Поэтому есть 2 серьезные условия, чтобы планировать или выполнять наступательные действия: авиация и американская помощь.
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- Ожесточенные бои сейчас идут на Авдеевском и Новопавловском направлениях, здесь россияне продолжают свои штурмы. Так, на Новопавловском направлении наши защитники сдерживают оккупантов возле Красногоровки, Георгиевки, Победы, Новомихайловки Донецкой области.
- В то же время в последние дни количество вражеских атак на Авдеевском направлении уменьшилось. Как рассказал представитель Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховий, оккупанты застряли там на трех селах – Бердычи, Тоненькое и Орловка.
- В Институте изучения войны считают, что после взятия Авдеевки Россия пытается "получить все". Там констатируют, что война против российских оккупантов продолжается, Украина вступает в новую фазу борьбы.