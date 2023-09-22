Взрывы раздавались один за другим: эпическое видео момента попадания в штаб Черноморского флота

Во временно оккупированном Крыму 22 сентября попали по штабу Черноморского флота. Даже враждебное минобороны признало этот удар.

Момент попадания по штабу Черноморского флота попал на видео. Запись обнародовал так называемый "британский журналист", который на самом деле не имеет ничего общего с Великобританией, сообщает 24 Канал.

Обратите внимание Мы же обещали, что "продолжение следует", – командующий Воздушными Силами отреагировал на атаку по Севастополю.

Взрывы раздавались один за другим

На записи слышно, что взрывы раздаются постоянно. К слову, они были достаточно мощными и, очевидно, испугали россиян.

Момент прилета по штабу Черноморского флота: смотрите видео

"Британский журналист"

На записи также можно услышать бред, который говорит автор видео. Известно, что этот мужчина позиционирует себя как "британский журналист", однако на самом деле родом из Ирана и работает на иранском англоязычном канале Press-TV. Его зовут Джонни Миллер и он действительно имеет британское гражданство, позволяющее ему скрывать свою настоящую национальность.

Он продвигает русские нарративы. Особое внимание Джонни Миллер уделяет "украинским преступлениям" на Донбассе и всячески восхваляет российских военных, якобы спасающих русскоязычных украинцев.

Удар по штабу Чернорноморского флота: основное