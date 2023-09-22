Взрывы раздавались один за другим: эпическое видео момента попадания в штаб Черноморского флота
Во временно оккупированном Крыму 22 сентября попали по штабу Черноморского флота. Даже враждебное минобороны признало этот удар.
Момент попадания по штабу Черноморского флота попал на видео. Запись обнародовал так называемый "британский журналист", который на самом деле не имеет ничего общего с Великобританией, сообщает 24 Канал.
Обратите внимание Мы же обещали, что "продолжение следует", – командующий Воздушными Силами отреагировал на атаку по Севастополю.
Взрывы раздавались один за другим
На записи слышно, что взрывы раздаются постоянно. К слову, они были достаточно мощными и, очевидно, испугали россиян.
Момент прилета по штабу Черноморского флота: смотрите видео
"Британский журналист"
На записи также можно услышать бред, который говорит автор видео. Известно, что этот мужчина позиционирует себя как "британский журналист", однако на самом деле родом из Ирана и работает на иранском англоязычном канале Press-TV. Его зовут Джонни Миллер и он действительно имеет британское гражданство, позволяющее ему скрывать свою настоящую национальность.
Он продвигает русские нарративы. Особое внимание Джонни Миллер уделяет "украинским преступлениям" на Донбассе и всячески восхваляет российских военных, якобы спасающих русскоязычных украинцев.
Удар по штабу Чернорноморского флота: основное
- Штаб Черноморского флота России в Севастополе подвергся атаке 22 сентября. Минобороны России признало удар по штабу. В российском ведомстве подтвердили, что по Севастополю был нанесен ракетный удар. Но оккупанты фантазируют, что якобы силы "ПеВеО" сбили 5 ракет.
- Однако версия России не выдерживает критики. Об этом свидетельствуют масштабные разрушения после удара. При этом в минобороны России говорят, что в результате прилета погиб только один военнослужащий.
- Впоследствии в России изменили версию по поводу погибшего военнослужащего. Российское минобороны утверждает, что военнослужащий якобы не погиб, а пропал без вести. В то же время в сети пишут, что при ударе по штабу Черноморского флота в Севастополе в здании могла проходить встреча высокопоставленных российских офицеров. В настоящее время эта информация нуждается в подтверждении.
- Взрывы слышали не только в Севастополе. Россияне говорят, что это их ПВО работала в Саках и в гарнизоне Гвардейского. А еще есть предположение, что мог быть прилет в район Инкермана. Кроме того, ПВО якобы отработало в районе Бельбека по неизвестным целям.