Об этом пишут "Rzeczpospolita" и Марек Кухцинский.

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Кто из польских чиновников вернул украинские награды?

Бывший маршал Сейма Польши Марек Кухцинский, экс-министр обороны Мариуш Блащак и бывший глава МИД Збигнев Рау объявили о возвращении украинских государственных наград. О своём решении они сообщили 26 июня.

В совместном заявлении политики отметили, что возвращают награды "из уважения к жертвам Волынской трагедии", а также в знак солидарности с президентом Польши Каролем Навроцким.

Кроме того, они назвали этот шаг протестом против, по их словам, эскалации конфликта со стороны украинских политических элит. Ранее все трое были удостоены украинских государственных наград за вклад в развитие украинско-польских отношений и поддержку Украины.

Впоследствии Мариуш Блащак отдельно объяснил своё решение. По его словам, он возвращает орден "За заслуги" и таким образом выражает протест против украинской власти.

Зеленский вернул Орден Белого Орла: что известно?

После решения президента Украины присвоить одному из подразделений ССО почетное наименование "имени Героев УПА" между Киевом и Варшавой разразился новый дипломатический скандал.

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил о намерении лишить Владимира Зеленского высшей государственной награды Польши, объяснив это несогласием с чествованием УПА и своей позицией в отношении Волынской трагедии. В ответ Зеленский вернул польскую награду, отправив её "Новой почтой".

После этого ряд украинских и польских политиков также отказались от государственных наград друг друга. В частности, лидер польской оппозиции Ярослав Качиньский заявил, что вернет государственную награду Украины — орден князя Ярослава Мудрого II степени, объяснив это политическим жестом и "лояльностью к президенту Польши". Он также резко высказался в адрес украинской политической элиты и отметил, что его шаг является реакцией на текущие украинско-польские противоречия.