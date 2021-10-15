"Куклы Сороса": премьер Словении попал в скандал после оскорбления евродепутатов

Премьер Словении Янез Янша в четверг, 14 октября обнародовал твит с тезисом о том, что ряд депутатов Европейского парламента являются "куклами Сороса". Интересно, что под удар попала Софи Вельд, которая проверяет соблюдение Словенией верховенства права и соглашений о свободе медиа.

После публикации изображения с заголовком "13 из 226 известных кукол Сороса в парламенте ЕС" на Яншу посыпалась волна критики. Впоследствии евродепутат удалил твит.

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Яншу массово раскритиковали

Пользователи обвинили политика в распространении языка ненависти, поскольку ряд людей на картинке уже не депутаты Европарламента, а один – умер еще в апреле. Обвинили Яншу и в антисемитизме и распространении теорий заговора.



Янша распространил изображение с "куклами Сороса" / Фото из твитера @pufpufpafpaf

Евродепутат Костас Арванитис назвал оппонента трусом, поскольку тот не пришел на встречу с депутатами рабочей группы по вопросам демократии, верховенства права и основных прав. Он добавил, что Янша боится столкнуться с вопросами относительно обвинений в коррупции, вмешательстве в судебную систему и попытках манипулировать прессой.

Ультраправый политик Янез Янша известен частыми скандалами с оппонентами, распространением ложных мнений и теорий заговора. Он также является сторонником пророссийского премьера Венгрии Виктора Орбана, хотя словенская Демократическая партия находится в союзе с Христианско-демократическим союзом Германии в парламенте Европы.

Председатель Европарламента Давид Сассоли отреагировал на действия премьера Словении. Он призвал его прекратить провокации против депутатов, поскольку нападения на них являются "нападениями и на европейцев".

"Конструктивное сотрудничество с ротационным председателем совета может базироваться только на взаимном доверии и уважении", – заявил Сассоли.

Кто такой Джордж Сорос? Джордж Сорос (Шварц) – американский финансист венгерско-еврейского происхождения. Известный меценат и филантроп. Основал Фонд Открытого общества, который действует в 31 стране Европы, в том числе и в Украине. Известен последовательной критикой России и ее авторитарно-бюрократической политической модели.

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