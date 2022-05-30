Кулеба договорился с ЕС о срочном ускорении антироссийских санкций

Дмитрий Кулеба пообщался с Жозепом Боррелем. В частности, говорилось о скорейшем согласование 6 пакета санкций ЕС против России.

Соответствующую информацию 29 мая сообщил Министр иностранных дел Украины. Также разговор прокомментировал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Боррель.

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Кулеба проговорил с ЕС 6 пакет санкций против России

Дмитрий Кулеба объяснил, что поговорил с Жозепом Боррелем по поводу 6 пакета санкции Евросоюза против Кремля.

Глава МИД Украины пояснил, что благодарен за готовность Борреля к дальнейшей мобилизации военной помощи для Украины.

Обсуждали сложности согласования 6 пакета санкций ЕС. Необходимо как можно скорее утвердить, включая нефтяное эмбарго,

– заверил Кулеба.

Добавил также, что продовольственная безопасность остается в общем фокусе ЕС и Украины.

Боррель заверил в срочном продвижении санкций против России

Комментируя разговор с Дмитрием Кулебой, Жозеп Боррель объяснил , что ЕС продолжает способствовать оказанию военной помощи.

Договорились о срочном продвижении санкций. С лидерами мы рассмотрим, как поддержать экспорт сельскохозяйственной продукции из Украины и влияние российской агрессии на глобальную продовольственную безопасность.

– заверил Боррель.

В частности, известно, что 29 мая послы ЕС не согласовали шестой пакет санкций против России. В частности, редактор радио "Свободная Европа" и издание "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Юзвяк сообщил, что:

проблемным является не только вопрос нефтяного эмбарго и попытка непосредственно Венгрии блокировать решение о запрете импорта российского энергоресурса;

дискуссии возникли также со стороны нескольких представителей стран блока, желающих разрешать россиянам покупать недвижимость в Евросоюзе.

Следующий раз 6 пакет санкций политики должны быть оговорены уже 30 мая.

Коротко о 6 пакетах санкций

Евросоюз разработал шестой пакет санкций против России . Среди других ограничений он включает также эмбарго на поставку газа из России в страны Европы. В частности, это ударит по экономике России, ведь страна-агрессор не будет получать в бюджет много средств.

В частности, СМИ писали, что только за первые два месяца войны Россия заработала 62 миллиарда долларов от продажи газа, нефти и угля. Причем, большинство денег отправили страны Евросоюза.

По данным прессы, только за 2021 год Москва получила от ЕС 140 миллиардов евро, то есть по 12 миллиардов евро в месяц.

27 мая в заместитель главы Офиса Президента Игорь Жовква рассказал, что без решения об эмбарго российской нефти 6-й пакет санкций будет не нужен . В частности известно, что процесс блокируют пророссийские власти Венгрии.

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