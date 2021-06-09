Кулеба заявил, что готов общаться с Лавровым в нормандском формате

Дмитрий Кулеба заявил о готовности к переговорам с главой российской дипломатии Сергеем Лавровым относительно ситуации на Донбассе. Министр иностранных дел Украины хочет провести такие переговоры в нормандском формате.
О готовности к разговору с Лавровым Кулеба сообщил во время пресс-конференции в Берлине.
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Кулеба готов к разговору с Лавровым
Я заверил Хайко (главу МИД Германии – 24 канал) в том, что я готов к предметному разговору с Лавровым в нормандском формате как по вопросам безопасности, так и по политическим вопросам урегулирования,
– заявил глава МИД Украины.
Кулеба также отметил, что Украина хочет определить алгоритм процесса урегулирования конфликта на Донбассе. "Мы хотим четко понимать, какая будет последовательность шагов в процессе урегулирования", – объяснил министр. И добавил, что следует понять, какие будут шаги России, если Украина будет делать свои.
Нормандский формат: последние новости
- Последнее заседание политических советников лидеров стран "нормандской четверки" состоялось 26 мая. В Офисе Президента отметили, что во время встречи состоялся очень жесткий обмен мнениями.
- Глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Россия делает все возможное, чтобы "затормозить, остановить, заблокировать принятие конкретного решения".
- Дмитрий Кулеба сообщил, что украинская сторона пытается "собрать" нормандский формат на уровне министров. Однако глава МИД России Сергей Лавров "достаточно профессиональный дипломат, чтобы очень изысканно и красиво избегать этой встречи".