Кулеба провел переговоры с главой МИД Китая: о чем говорили
Источник:Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с китайским коллегой Цинь Ганом. Министры обсудили принципы, по которым можно восстановить мир в Украине.
О деталях разговора с Цинь Ганом украинский министр иностранных дел рассказал в социальных сетях. Кулеба отметил, что стороны отметили важность территориальной целостности.
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Кулеба и Ган обсудили важность принципа территориальной целостности
"В ходе моего сегодняшнего телефонного разговора с государственным советником и министром иностранных дел Китая Цинь Ганом мы обсудили важность принципа территориальной целостности", – говорится в сообщении главы МИД Украины.
Кулеба сообщил, что отметил важность "формулы мира" президента Владимира Зеленского "для прекращения агрессии и возобновления справедливого мира в Украине".
Как известно, президент Владимир Зеленский представил свою инициативу из 10 пунктов по завершению войны на саммите G20 на Бали. Предложения Украины предусматривают следующее:
- радиационная и ядерная безопасность,
- продовольственная безопасность,
- энергетическая безопасность,
- освобождение всех пленных и депортированных,
- исполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка,
- вывод российских войск и прекращение боевых действий,
- возвращение справедливости,
- противодействие экоциду,
- недопущение эскалации,
- фиксация окончания войны.
Китай тоже представил мирный план
Китай, не использующий термин "война" относительно вторжения России в Украину, на Мюнхенской конференции безопасности заявил о своем плане мирного урегулирования войны.
В китайском предложении по мирному урегулированию войны речь идет о необходимости соблюдения целей и принципов Устава ООН. В частности, суверенитет и территориальная целостность Украины.
В то же время, Китай ничего не говорит о выводе российских военных из Украины, а также заявляет, что следует учесть "законные интересы всех государств в сфере безопасности".
Владимир Зеленский, комментируя "мирный план Китая", отметил позитив, поскольку Пекин начал говорить о своей позиции по поводу войны. Он также сказал, что некоторые пункты плана можно использовать для Украины.
На этой неделе появилась информация о визите лидера Китая Си Цзиньпина в Москву, где он встретится с президентом Владимиром Путиным.
СМИ также сообщали, что Си Цзиньпин планирует поговорить с Владимиром Зеленским впервые за время полномасштабной войны, вероятно, уже после поездки в Москву.