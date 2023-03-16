Кулеба провел переговоры с главой МИД Китая: о чем говорили

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с китайским коллегой Цинь Ганом. Министры обсудили принципы, по которым можно восстановить мир в Украине.

О деталях разговора с Цинь Ганом украинский министр иностранных дел рассказал в социальных сетях. Кулеба отметил, что стороны отметили важность территориальной целостности.

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Кулеба и Ган обсудили важность принципа территориальной целостности

"В ходе моего сегодняшнего телефонного разговора с государственным советником и министром иностранных дел Китая Цинь Ганом мы обсудили важность принципа территориальной целостности", – говорится в сообщении главы МИД Украины.

Кулеба сообщил, что отметил важность "формулы мира" президента Владимира Зеленского "для прекращения агрессии и возобновления справедливого мира в Украине".

Как известно, президент Владимир Зеленский представил свою инициативу из 10 пунктов по завершению войны на саммите G20 на Бали. Предложения Украины предусматривают следующее:

радиационная и ядерная безопасность,

продовольственная безопасность,

энергетическая безопасность,

освобождение всех пленных и депортированных,

исполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка,

вывод российских войск и прекращение боевых действий,

возвращение справедливости,

противодействие экоциду,

недопущение эскалации,

фиксация окончания войны.

Китай тоже представил мирный план

Китай, не использующий термин "война" относительно вторжения России в Украину, на Мюнхенской конференции безопасности заявил о своем плане мирного урегулирования войны.

В китайском предложении по мирному урегулированию войны речь идет о необходимости соблюдения целей и принципов Устава ООН. В частности, суверенитет и территориальная целостность Украины.

В то же время, Китай ничего не говорит о выводе российских военных из Украины, а также заявляет, что следует учесть "законные интересы всех государств в сфере безопасности".

Владимир Зеленский, комментируя "мирный план Китая", отметил позитив, поскольку Пекин начал говорить о своей позиции по поводу войны. Он также сказал, что некоторые пункты плана можно использовать для Украины.

На этой неделе появилась информация о визите лидера Китая Си Цзиньпина в Москву, где он встретится с президентом Владимиром Путиным.

СМИ также сообщали, что Си Цзиньпин планирует поговорить с Владимиром Зеленским впервые за время полномасштабной войны, вероятно, уже после поездки в Москву.