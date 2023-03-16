Про деталі розмови з Цінь Ганом український міністр закордонних справ розповів у соціальних мережах. Кулеба зазначив, що сторони наголосили на важливості територіальної цілісності.

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Кулеба і Ган обговорили важливість принципу територіальної цілісності

"Під час моєї сьогоднішньої телефонної розмови з державним радником і міністром закордонних справ Китаю Цінь Ганом ми обговорили важливість принципу територіальної цілісності", – йдеться у повідомленні глава МЗС України.

Кулеба повідомив, що наголосив на важливості "формули миру" президента Володимира Зеленського "для припинення агресії та відновлення справедливого миру в Україні".

Як відомо, президент Володимир Зеленський представив свою ініціативу із 10 пунктів щодо завершення війни на саміті G20 на Балі. Пропозиції України передбачають таке:

радіаційна та ядерна безпека,

продовольча безпека,

енергетична безпека,

звільнення всіх полонених і депортованих,

виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку,

виведення російських військ і припинення бойових дій,

повернення справедливості,

протидія екоциду,

недопущення ескалації,

фіксація закінчення війни.

Китай теж представив мирний план

Китай, який не використовує термін "війна" щодо вторгнення Росії в Україну, на Мюнхенській безпековій конференції заявив про свій план мирного врегулювання війни.

У китайській пропозиції щодо мирного врегулювання війни йдеться про необхідність дотримання цілей і принципів Статуту ООН. Зокрема, суверенітету та територіальної цілісності України.

Водночас Китай нічого не говорить про виведення російських військових з України, а також заявляє, що слід врахувати "законні інтереси всіх держав у сфері безпеки".

Володимир Зеленський, коментуючи "мирний план Китаю", відзначив позитив, оскільки Пекін почав говорити про свою позицію щодо війни. Він також сказав, що з деякі пункти плану можна використати для України.

Цього тижня з'явилася інформація про візит лідера Китаю Сі Цзіньпіна до Москви, де він зустрінеться з президентом Владіміром Путіним.

ЗМІ також повідомляли, що Сі Цзіньпін планує поговорити з Володимиром Зеленським вперше за час повномасштабної війни, ймовірно, вже після поїздки до Москви.