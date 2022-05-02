Кулеба назвал три "исторических решения", которые может принять Германия
Источник:Die Frankfurter Allgemeine Zeitung
От Германии Украина ожидает решительных действий по содействию противостоянию российской агрессии. Так, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал "исторические решения", которые должно принять государство.
Дмитрий Кулеба считает, что Германия – одна из самых нерешительных стран в Евросоюзе. Такой он назвал ее в разрезе реакции на российскую агрессию против Украины. По мнению министра иностранных дел, официальный Берлин может принять всего три решения, у которых есть шанс стать историческими.
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Евроинтеграция Украины – одно из этих решений
Так, Дмитрий Кулеба отметил важность принятия таких "исторических решений" Германией:
- избавление от каких-либо препятствий для того, чтобы снабжать Украину необходимым для обороны оружием,
- введение санкций против страны-агрессора России,
- устранение проблемы, которая касается получения Украиной статуса кандидата на членство в ЕС.
Дмитрий Кулеба отметил важность вопроса евроинтеграции Украины. Он убежден, что он сейчас является вопросом войны и мира на европейском континенте. Поэтому, добавил министр, лидеры тех стран, которые могут мыслить "рационально и стратегически", просто обязаны иметь радикальную позицию относительно этого вопроса.
Более того, Дмитрий Кулеба отмечает, что для Европы победа Украины в войне против России чрезвычайно необходима. Она позволит ей выйти из кризиса, а также укрепить свои позиции. Победа Путина станет причиной того, что в Евросоюзе не будет возможности "наслаждаться стабильностью и безопасностью на протяжении десятилетий".
Коротко о последних новостях из Германии
- В Германии озвучили условие, которое позволяет снять санкции с России. Его накануне объявила министр иностранных дел Анналена Бербок.
- Что касается вооружения, то Украина предложила Германии принять закон о ленд-лизе. Таким образом, она могла бы помочь нашему государству так же, как это уже делают США.
- В то же время в Германии уже назвали условие, при котором Украина будет получать от страны танки. Как отметил канцлер Олаф Шольц, государство не спешит предоставлять нам тяжелое вооружение, но все может измениться в скором времени.
- Что касается российской нефти, то в Германии поддержали эмбарго на нее. Эксперты считают, что это стало возможным благодаря успешным поискам альтернативных поставщиков этого энергоресурса.
- В то же время на саммит G7 Олаф Шольц стремится пригласить Индию. Как отмечают СМИ, участие этой страны необходимо для того, чтобы укрепить антипутинскую коалицию.
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