Россия готова к вооруженной эскалации, в частности в Черном море, – глава МИД

Войска Путина готовы развернуть полномасштабную войну и прибегнуть к эскалации. Пойти на это они могут в Черном море.

Впрочем, как отмечает глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, Россия пока не будет обострять ситуацию. Причина этому – НАТО, с которым она не готова тягаться.

Между тем Путин разрешил российским военным блокировать Керченский пролив

Россия не готова к столкновению с НАТО

Владимир Путин может только показывать "силу", играть оружием и напрягать ситуацию. Впрочем, бороться с войском НАТО в Черном море в Кремле не готовы ни при каких обстоятельствах.

Россияне, по словам Кулебы, понимают, что в противостоянии с НАТО в целом они не имеют шансов на успех.

Россия, безусловно, готова к вооруженной эскалации. В частности в Черном море. Но признаков самоубийства, суицидального синдрома я в России не вижу,

– рассказал Дмитрий Кулеба.

Путин показывает силу

Провокации, к которым Путин прибегает - попытка показать свою силу и сыграть на повышение ставок. Пример этого – лже-обстрел британского корабля. Но как отмечает глава украинского МИД, это не какой-то единичный эпизод.

Путин постоянно повышает ставки, чтобы показать две вещи. Первая – "мы жахнем, если захотим". И вторая – создать эту ситуацию, в которой другая сторона вынуждена или поднимать ставки, а это выгодно России, или показывать, что не столь решительная, как Москва,

– отметил Кулеба.

Глава МИД отмечает, что Россия имеет стратегически выгодное положение в оккупированном Крыму. Поэтому дипломаты "педаллируют" тему Черного моря в разговорах с членами Альянса. Для Украины важно, чтобы позиции в Черном море не получили судьбу утраченных позиций в Азовском.

"Обстрел" британского корабля, которого не было

Российские войска на прошлой неделе устроили провокацию против корабля НАТО у берегов временно оккупированного Крыма.

В России заявили, что ее корабли предупредительно стреляли по британскому эсминцу Defender, а самолеты – сбрасывали бомбы по маршруту его движения.

Великобритания сказала, что ничего даже не заметила. В Минобороны Великобритании отметили, что Россия не открывала огонь по кораблю Королевского флота вблизи оккупированного Крыма.

Впоследствии НАТО заявило, что намерено укреплять сотрудничество с партнерами в Черноморском регионе, в частности с Украиной. Причина – дестабилизирующие действия России.