Кулеба объяснил ситуацию с "угоном" украинского самолета в Кабуле

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пояснил, что произошло с самолетом, который должен был эвакуировать украинцев из захваченного "Талибаном" Афганистана. Министр рассказал, что никакого угона самолета не было.

Самолет частной компании, который должен был осуществить эвакуационный рейс из Кабула в Киев нарушил договоренности. Об этом рассказал Дмитрий Кулеба в эфире одного из телеканалов.

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Самолет развернули на полпути

Один из самолетов эвакуационного рейса таки вылетел из аэропорта Кабула утром 23 августа, однако после того, как судно поднялось в воздух, в МИД выяснили, что украинских граждан на борту нет.

Компания-владелец самолета нарушила договоренности, а экипаж решил забрать из Афганистана своих родственников. Из-за этого МИД был вынужден отдать приказ о возвращении самолета обратно в Кабул.

Мы их развернули на полпути в Украину, сказали, что без граждан Украины мы вас не примем,

– рассказал Кулеба.

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