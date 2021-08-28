Кулеба объяснил ситуацию с "угоном" украинского самолета в Кабуле
Источник:24 канал
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пояснил, что произошло с самолетом, который должен был эвакуировать украинцев из захваченного "Талибаном" Афганистана. Министр рассказал, что никакого угона самолета не было.
Самолет частной компании, который должен был осуществить эвакуационный рейс из Кабула в Киев нарушил договоренности. Об этом рассказал Дмитрий Кулеба в эфире одного из телеканалов.
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Самолет развернули на полпути
Один из самолетов эвакуационного рейса таки вылетел из аэропорта Кабула утром 23 августа, однако после того, как судно поднялось в воздух, в МИД выяснили, что украинских граждан на борту нет.
Компания-владелец самолета нарушила договоренности, а экипаж решил забрать из Афганистана своих родственников. Из-за этого МИД был вынужден отдать приказ о возвращении самолета обратно в Кабул.
Мы их развернули на полпути в Украину, сказали, что без граждан Украины мы вас не примем,
– рассказал Кулеба.
Эвакуация украинцев из Афганистана: главное
- Первый эвакуационный рейс Украины вылетел из Афганистана в ночь на 16 августа. Тогда на борту самолета было 8 украинцев и 72 иностранца.
- Второй рейс 22 августа привез в Киев 31 гражданина Украины и 52 иностранцев.
- 23 августа в Украину прибыл еще один самолет из Кабула. На его борту было 103 человека.