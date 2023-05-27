Пообщался с коллегами: как Кулеба отреагировал на слухи о словах Ли Хуэя об оккупированных земля

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что связался со своими коллегами из столиц Европы, в которые приезжал Ли Хуэй. Однако ни один министр иностранных дел этих стран не подтвердил, что посланец Китая призвал оставить за Россией оккупированные территории Украины.

Украинский министр в видеообращении 27 мая опроверг сообщение о якобы призывах Ли Хуэя добиться немедленного прекращения боевых действий. Оно якобы должно было быть с сохранением за Россией контроля над оккупированными ею украинскими регионами, пишет 24 Канал.

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Как на сообщение отреагировал Кулеба

После появления информации о якобы призывах Ли Хуэя Дмитрий Кулеба позвонил главам МИД стран Европы, которые посетил посланец Китая. До этого известно, что он уже побывал в Польше, Германии, Франции и Бельгии.

Ни один из них не подтверждает, что озвучивались или велись переговоры о том, чтобы признать за Россией те территории, на которых сейчас в Украине находится Россия. Призываю вас сохранять холодный ум, здравый смысл, не реагировать эмоционально на каждую публикацию,

– заявил Кулеба.

Он также объяснил, что Украина контролирует процесс, и никто за спиной делать против нас ничего не будет. Кроме того, глава украинского МИД пояснил, что Киев будет и дальше вести диалог с Китаем, однако "в соответствии с тремя базовыми принципами":

взаимное уважение территориальной целостности;

никаких предложений, предусматривающих территориальные уступки, Украина рассматривать не будет;

никакого замороженного конфликта.

Что заявил Дмитрий Кулеба: смотрите видео

Что этому предшествовало

Издание The Wall Street Journal со ссылкой на европейских дипломатов написало, что представитель Китая Ли Хуэй призвал к немедленному прекращению огня. Более того, якобы с признанием оккупации Россией украинских территорий. По данным журналистов, якобы Ли Хуэй призвал правительства стран Европы добиться этого.

Более того, именно он, мол, призвал рассматривать Китай как экономическую альтернативу США и действовать быстро. В частности, чтобы предотвратить войну перед тем, как она распространится.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что любой "компромиссный сценарий", предусматривающий освобождение не всех территорий Украины и о котором периодически говорят "анонимные источники" в европейских и американских элитах, равнозначен признанию поражения демократии, выигрышу России, консервации режима Путина и резкому росту конфликтов в глобальной политике.