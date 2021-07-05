Граница открыта, а контрабанды оружия не было, – Кулеба опроверг заявления Лукашенко

Дмитрий Кулеба назвал самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко "любителем резонансных заявлений". Так министр отреагировал на фейковые высказывания диктатора о "контрабанде" оружия из Украины.

Лукашенко говорит заголовками, – Кулеба

Все заявления белорусского диктатора следует очень тщательно проверять. Об этом глава Министерства иностранных дел Украины заявил на форуме.

Рекомендуем У людей истерический смех, – журналистка из Беларуси о громких заявлениях Лукашенко

Лукашенко говорит заголовками, которые сразу попадают в СМИ. Его заявление о контрабанде оружия из Украины в Беларусь не пройдет ни один фактчекинг, потому что это не соответствует действительности ни при каких обстоятельствах. Как и о том, что граница закрылась. По моей информации, граница работает,

– заверил политик.

Он отметил, что Украина не ищет конфликта, но будет очень жестко защищать свои интересы, если кто-то попытается этот конфликт нам навязать.

В отношениях с Беларусью нашли баланс

По словам Кулебы, в сотрудничестве с Беларусью Украине удалось достичь баланса между ценностями и экономикой. Так, Киев поддерживает белорусский народ в его стремлении жить в демократической стране, при этом позволяя украинским компаниям зарабатывать деньги на белорусском рынке. Это для того, чтобы они возвращали их в Украину в виде налогов и новых рабочих мест.

В то же время наша власть может изменить акценты в зависимости от развития ситуации в Беларуси.

Что говорил Лукашенко о границе с Украиной