Кулебе позвонил глава МИД Ирана: о чем говорили

Иран продолжает поставлять оружие российским оккупантам. Украина требует это немедленно прекратить.

Об этом 28 октября написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Ему поступил звонок от министра иностранных дел Ирана Хоссейна Амира Абдоллахиана.

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"Я требовал от Ирана немедленно прекратить поток оружия в Россию, которое используется для убийства мирных жителей и разрушения критической инфраструктуры в Украине", – рассказал Кулеба.

Доказательства атак

Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что Иран помогает России вести войну против Украины. Он привел доказательства, что беспилотники производят именно в Иране. В частности, продемонстрировал фото корпусов и двигателей дронов, ликвидированных защитниками.

"Это дрон "Шахид-136", который презентовали на аукционе в Иране в декабре 2021 года, посмотрите на хвост и крылья дрона, и сравните его с тем, что было найдено в Украине. Это точно тот же продукт, но он скрыт кириллическими буквами, но даже шрифт точно такой же", – сказал израильский президент.

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