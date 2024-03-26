"Дайте нам проклятые Patriot": Кулеба обратился к Западу

Начиная с 22 марта, российские войска уменьшили интервалы между массированными обстрелами. На фоне этого министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обратился к странам Запада.

Кулеба заявил, что это единственная вещь, в которой отчаянно нуждается Украина, чтобы защитить своих граждан от массированных ракетных атак России. Министр также отметил, что ЗРК Patroit могли бы значительно улучшить ситуацию на фронте.

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Украине нужны ЗРК Patriot

Дмитрий Кулеба призвал Запад предоставить Украине дополнительные ЗРК Patriot. По его мнению, это может спасти жизни украинских граждан и сохранить экономику страны от разрушения во время ракетных атак России.

Журналисты издания отмечают, что всего за час до интервью оккупанты атаковали Киев баллистическими ракетами. Кулеба в это время находился в ботаническом саду, чтобы снять видео для будущей поездки.

Дайте нам проклятые Patriot. Если бы у нас было достаточно систем противовоздушной обороны, а именно Patriot, мы бы смогли защитить не только жизни наших людей, но и нашу экономику от уничтожения,

– отметил министр.

Он также добавил, что эти системы также помогли бы изменить ситуацию на фронте, где российская армия продолжает массово применять авиабомбы, что создает большие трудности для украинских воинов.

Кулеба объяснил, что бомба, выпущена из самолета, является угрозой от которой нет бегства.

"Она просто падает на голову и уничтожает все. Именно так мы теряем позиции, и единственный способ предотвратить это – сбивать самолеты, несущие бомбы", – добавил он.

Ракетные обстрелы Украины: кратко