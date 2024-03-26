Кулеба заявив, що це єдина річ, якої відчайдушно потребує Україна, щоб захистити своїх громадян від масованих ракетних атак Росії. Міністр також зазначив, що ЗРК Patroit могли б значно покращити ситуацію на фронті.

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Україні потрібні ЗРК Patriot

Дмитро Кулеба закликав Захід надати Україні додаткові ЗРК Patriot. На його думку, це може врятувати життя українських громадян і зберегти економіку країни від руйнування під час ракетних атак Росії.

Журналісти видання відзначають, що всього за годину до інтерв'ю окупанти атакували Київ балістичними ракетами. Кулеба у цей час перебував у ботанічному саду, щоб зняти відео для майбутньої поїздки.

Дайте нам кляті Patriot. Якби у нас було достатньо систем протиповітряної оборони, а саме Patriot, ми б змогли захистити не тільки життя наших людей, але й нашу економіку від знищення,

– зазначив міністр.

Він також додав, що ці системи також допомогли б змінити ситуацію на фронті, де російська армія продовжує масово застосовувати авіабомби, що створює великі труднощі для українських воїнів.

Кулеба пояснив, що бомба, яка випущена з літака, є загрозою від якої немає втечі.

"Вона просто падає на голову і знищує все. Саме так ми втрачаємо позиції, і єдиний спосіб запобігти цьому – збивати літаки, що несуть бомби", – додав він.

Ракеті обстріли України: коротко