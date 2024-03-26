Кулеба заявив, що це єдина річ, якої відчайдушно потребує Україна, щоб захистити своїх громадян від масованих ракетних атак Росії. Міністр також зазначив, що ЗРК Patroit могли б значно покращити ситуацію на фронті.
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Україні потрібні ЗРК Patriot
Дмитро Кулеба закликав Захід надати Україні додаткові ЗРК Patriot. На його думку, це може врятувати життя українських громадян і зберегти економіку країни від руйнування під час ракетних атак Росії.
Журналісти видання відзначають, що всього за годину до інтерв'ю окупанти атакували Київ балістичними ракетами. Кулеба у цей час перебував у ботанічному саду, щоб зняти відео для майбутньої поїздки.
Дайте нам кляті Patriot. Якби у нас було достатньо систем протиповітряної оборони, а саме Patriot, ми б змогли захистити не тільки життя наших людей, але й нашу економіку від знищення,
– зазначив міністр.
Він також додав, що ці системи також допомогли б змінити ситуацію на фронті, де російська армія продовжує масово застосовувати авіабомби, що створює великі труднощі для українських воїнів.
Кулеба пояснив, що бомба, яка випущена з літака, є загрозою від якої немає втечі.
"Вона просто падає на голову і знищує все. Саме так ми втрачаємо позиції, і єдиний спосіб запобігти цьому – збивати літаки, що несуть бомби", – додав він.
Ракеті обстріли України: коротко
- У ніч на 22 березня ворожі сили влаштували комбінований ракетно-авіаційний удар по ключовим об'єктам інфраструктури України. Для цього удару окупанти використали 151 засіб повітряного удару.
- Не так багато часу у окупантів зайняла підготовка до наступного масованого обстрілу і 24 березня вони завдали нового удару. Тоді російські літаки здійснили пуски 29 крилатих ракет, які були спрямовані на Київську та Львівську області. Силам ППО вдалося знищити 18 ворожих цілей.
- На наступний день окупаційні війська атакували Київ балістичними ракетами. Вибухи у місті прогриміли о 10 ранку за п'ять хвилин після сигналу повітряної тривоги. Тоді дві балістичні ракети вдалося збити, втім, уламками було завдано пошкоджень у декількох районах міста.