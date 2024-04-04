Количество впечатляет: Кулеба рассказал Столтенбергу, сколько баллистики летело на Украину в марте

Глава МИД Дмитрий Кулеба встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. В частности он выразил разочарование по поводу того, что союзники отказываются предоставить дополнительные батареи противоракетной обороны Patriot.

Кулеба отметил, что прибыл на встречу Альянса на фоне длительных ракетных и атак дронами со стороны России. В частности, сегодня ночью Харьков подвергся массированной атаке "Шахедами", в результате чего погибли 4 человека.

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Украина просит больше батарей Patriot

К сожалению, Россия система уничтожает украинскую экономику, убивает украинцев и также уничтожает украинские города. Это соответствует российской стратегии – стереть Украину с карты земли. Итак, мой главный месседж на сегодня – системы Patriot. Потому что сохранение жизни украинцев, украинских городов и экономики зависит от наличия в Украине Patriot и других систем ПВО,

– подчеркнул Кулеба.

Он отметил, что говорится о Patriot, потому что это единственная система, которая может сбивать баллистику. Ведь только за март Россия запустила по Украине 94 баллистические ракеты.

Предоставление Украине систем Patriot зависит от союзников. Глава МИД отметил, что они имеют много таких систем.

Издание Sky News также пишет, что Кулеба выразил откровенное разочарование из-за того, что союзники не предоставляют Украине дополнительные системы ПВО.

Невозможно понять, почему союзники не могут найти дополнительных батарей, чтобы доставить их к месту, где ежедневно стреляют баллистические ракеты,

– заявил Дмитрий Кулеба на встрече министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе.

Столтенберг заверил, что Украина станет членом НАТО

Столтенберг, со своей стороны, заверил, что Украина станет членом НАТО, и сейчас идет работа по этому поводу.

Кроме этого, он отметил военную помощь Украине со стороны НАТО. В частности заметил, что 99% такой помощи идет именно со стороны стран Альянса.

Генсек НАТО также сообщил, что союзники Альянса обсуждают план предоставления более предсказуемой военной поддержки Украине в ближайшие годы.

"Мы твердо убеждены, что поддержка Украины должна меньше зависеть от краткосрочных добровольных предложений и больше зависеть от долгосрочных обязательств НАТО", – заявил он.