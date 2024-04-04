Кулеба зазначив, що прибув на зустріч Альянсу на тлі тривалих ракетних і атак дронами з боку Росії. Зокрема, сьогодні вночі Харків зазнав масованої атаки "Шахедами", внаслідок чого загинули 4 людини.

Дивіться також Ми не виключаємо потужні масовані атаки, – Євлаш про підготовку ворога до ракетних ударів

Україна просить більше батарей Patriot

На жаль, Росія система знищує українську економіку, вбиває українців і також знищує українські міста. Це відповідає російській стратегії – стерти Україну з карти землі. Отже, мій головний меседж на сьогодні – системи Patriot. Тому що збереження життя українців, українських міст і економіки залежить від наявності в України Patriot і інших систем ППО,

– наголосив Кулеба.

Він зазначив, що мовиться про Patriot, тому що це єдина система, яка може збивати балістику. Адже лише за березень Росія запустила по Україні 94 балістичні ракети.

Надання Україні систем Patriot залежить від союзників. Глава МЗС зазначив, що вони мають багато таких систем.

Видання Sky News також пише, що Кулеба висловив відверте розчарування через те, що союзники не надають Україні додаткові системи ППО.

Неможливо зрозуміти, чому союзники не можуть знайти додаткових батарей, щоб доставити їх до місця, де щодня стріляють балістичні ракети,

– заявив Дмитро Кулеба на зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО в Брюсселі.

Столтенберг запевнив, що Україні стане членом НАТО

Столтенберг, зі свого боку, запевнив, що Україна стане членом НАТО, і зараз триває робота щодо цього.

Крім цього, він наголосив на військовій допомозі Україні з боку НАТО. Зокрема зауважив, що 99% такої допомоги йде саме з боку країн Альянсу.

Генсек НАТО також повідомив, що союзники Альянсу обговорюють план надання більш передбачуваної військової підтримки Україні найближчими роками.

"Ми твердо переконані, що підтримка України має менше залежати від короткострокових добровільних пропозицій та більше залежати від довгострокових зобов'язань НАТО", – заявив він.