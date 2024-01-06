Украина не имеет "плана Б" и верит в "план А": Кулеба объяснил, что имел в виду
Источник:Дмитрий Кулеба
Глава МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина не имеет "плана Б" и верит в "план А". Впоследствии украинский дипломат разъяснил свое заявление для украинских граждан.
Он пояснил, что главный план включает в себя полное восстановление территориальной целостности нашего государства. Кулеба также заверил, что нашему государству не нужен "план Б".
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Кулеба объяснил свое заявление по поводу "плана А" и "плана Б"
Министр иностранных дел отметил, что "план А" состоит не только в восстановлении территориальной целостности Украины, но и в производстве оружия в достаточном количестве. Это нужно для того, чтобы наше государство могло себя защищать, и в перспективе членство в НАТО, чтобы предотвращать агрессии.
И третий элемент – это восстановление экономики Украины и всего разрушенного с использованием замороженных российских активов и инвестиций,
– объяснил Кулеба.
Кулеба разъяснил заявление о "плане А" и "плане Б" для Украины / Видео из инстаграма Дмитрия Кулебы
В то же время он подчеркнул, что "план Б", по мнению разных экспертов и журналистов, означает уступку по крайней мере по одному из озвученных им пунктов.
"Для них "план Б" – это согласиться на какие-то территориальные уступки, это отказ помогать Украине получать оружие, это не передавать Украине замороженные активы России. Вот о каком "плане Б" говорилось", – рассказал глава МИД.
Именно поэтому он подчеркнул, что нашему государству такой "план Б" не нужен. Он также заверил, что наша страна имеет "план А" и придерживается его.
Ранее Кулеба говорил, что у Украины нет плана "Б"
- Дмитрий Кулеба, на вопрос журналистки есть ли у Украины запасной план в случае, если Запад не будет предоставлять Украине оружие, заявил, что у нашего государства нет "плана Б". Он подчеркнул, что наше государство верит в "план А", работает над ним и "мы его воплотим".
- Кулеба также отмечал, что в случае, если Запад прекратит военную поддержку, Украина всегда будет бороться, используя имеющиеся у нее ресурсы. Министр также отметил, что "теоретическая победа России в Украине" развяжет руки лидерам других государств, которые смогут захотеть повторить путь страны-агрессора.
- В то же время советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что запасной план Украина все же имеет. Он состоит в поощрении инвестиций в военное производство со стороны партнеров и государства.