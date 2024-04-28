Кулеба назвал Путина политическим животным, которое "чувствует страх"

Дмитрий Кулеба заявил, что Владимир Путин является политическим животным, испытывающим страх. Когда глава Кремля начинает бояться, становится более агрессивным.

Глава Министерства иностранных дел Украины рассказал в эфире CNN 27 апреля 2024 года, что от партнеров нужна твердая вера в то, что победа Украины достижима. Также они должны перестать бояться Путина.

Смотрите также Готовила следующий удар: зачем Россия распространяет якобы проект соглашения с Украиной в начале 2022 года.

Что сказал Кулеба о действиях Путина

Потому что Путин– политическое животное, испытывающая страх. И когда он его чувствует, он становится более агрессивным. Если он чувствует силу, какую, к примеру, только что продемонстрировал Конгресс, он будет вынужден отступить,

– сказал глава МИД Украины.

Также он объяснил, что принятие пакета помощи США– важный месседж для всех партнеров Украины. В частности, Дмитрий Кулеба заявил, что месседж от Вашингтона состоит в том, что борьба продолжается, борьба за свободу и демократию продолжается.

По его словам, задержка в оказании помощи Украине "компенсируется смелостью и самопожертвованием павших солдат". Министр сказал, что все живые люди и их жизни имеют цену.

"Все, что мы потеряли с осени до сегодняшнего дня, мы потеряли назад, что у наших солдат не было достаточно оружия",– заметил Дмитрий Кулеба.

Он добавил, что объединение стран вокруг того, чтобы Украина одержала победу, случилось, вероятно, поэтому, что они видят, что эта победа важна, это также вопросы их безопасности и процветания.

"И какой бы ни была цена поддержки Украины сегодня, цена исправления мира, если Россия победит в Украине, будет гораздо, гораздо выше",– подытожил министр.

Последние заявления о войне в Украине